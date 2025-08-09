Guardia Nacional asegura 2.75 toneladas de cocaína y metanfetamina en la garita de Otay

En un operativo realizado en la garita de Otay, elementos de la Guardia Nacional incautaron 2.75 toneladas de droga ocultas en un tráiler que intentaba cruzar hacia Estados Unidos, lo que representa el mayor aseguramiento de narcóticos desde 2009, año en que se decomisaron más de 130 toneladas de marihuana.

El hallazgo ocurrió la tarde del 8 de agosto, cuando un camión Kenworth modelo 2010, color rojo con caja blanca y placas 9G16511, fue sometido a revisión con equipo de rayos X. Las imágenes mostraron irregularidades en la carga, lo que llevó a una inspección física más minuciosa.

Aseguran en Otay el mayor cargamento de droga desde 2009. ı Foto: Redes sociales

En el interior, los agentes localizaron 225 paquetes de color negro con una sustancia con las características de la cocaína, con un peso aproximado de 1.6 toneladas. También se encontraron 122 paquetes similares, cada uno de unos nueve kilogramos, que contenían lo que parecía ser metanfetamina, con un peso total de 1.1 toneladas.

El conductor, identificado como Daniel “L.”, de 55 años y originario de Jalisco, fue detenido y puesto a disposición de la Fiscalía General de la República (FGR), junto con el vehículo y el cargamento asegurado.

El tráiler transportaba cocaína y metanfetamina con destino a Estados Unidos. ı Foto: Redes sociales

Durante el procedimiento, el exterior de la sede de la FGR permaneció cerrado a la circulación para llevar a cabo el pesaje oficial de la droga y formalizar la puesta a disposición.

