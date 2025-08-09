Resultados del Melate Retro 1554: ve aquí los números ganadores del sorteo

Resultados del Melate Retro en su sorteo 1554, celebrado este 9 de agosto del 2025.

El Melate Retro es uno de los sorteos con más tradición de la Lotería Nacional. La edición 1554 tiene este sábado 9 de agosto del 2025 una bolsa acumulada de 11.9 millones de pesos. Ve aquí los resultados de hoy.

El Melate se jugó por primera vez en 1984 y el Melate Retro recuerda ese origen y tiene una bolsa garantizada de 5 millones de pesos, pero se acumula si no hay ganador.

Los sorteos de la Lotería Nacional se transmiten todos los días por los canales oficiales de YouTube. ı Foto: tomada de X: @lotenal

Premios y Resultados del Melate Retro 1554

En La Razón de México te presentamos los números ganadores del Melate Retro de este sábado 9 de agosto de 2025. Sin embargo, los interesados deben esperar la publicación de los resultados, mismos que se darán a conocer después de las 21:00 horas de hoy.

Puedes conocer los resultados del Melate Retro en el sitio de la Lotería Nacional.

¿Cómo se juega el Melate Retro?

El sorteo se realiza los días martes y sábados de cada semana a las 21:00 hrs y tiene una bolsa mínima garantizada de 5 millones de pesos.

El monto del premio se va acumulando en caso de que no haya ganadores en el sorteo previo.

Melate Retro es un juego que te regresa a los orígenes de Melate, de aquel lejano 19 de agosto de 1984, cuando se estrenó por primera vez este juego. ı Foto: tomada de X: @lotenal

Para jugar el Melate Retro se debe escoger una combinación posible seleccionando desde 6, 7, 8, 9, o hasta 10 números, más un adicional, de un conjunto entre 1 al 39.

La urna de Melate Retro elegirá de manera aleatoria 7 esferas con los números ganadores: los primeros 6 números seleccionados son llamados números naturales y el séptimo es el número adicional.

El boleto del sorteo es muy importante, ya que es el comprobante oficial para cobrar que se ganó el premio en caso de que resulte ganador. ı Foto: tomada de X: @lotenal

El precio puede variar dependiendo la cantidad de números jugados.

Si quieres saber más sobre el Melate Retro puedes consultar este enlace.

¿Cómo cobrar un premio?

Cualquier premio, sin importar el monto, se podrá cobrar en las oficinas de Lotería Nacional, ubicadas en Av. de la República 115, Tabacalera, Cuauhtémoc, 06030, Ciudad de México , a partir del día siguiente a la celebración del sorteo.

Cabe señalar que para cobrar un premio se tiene una tolerancia de 60 días naturales. Para poder cobrar es importante presentar y entregar los boletos que contienen las combinaciones ganadoras.

También se pueden cobrar premios por las aplicaciones móviles, con una cuenta verificada y cuentas de banco dadas de alta.