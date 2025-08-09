“Todos debemos de vivir según nuestros ingresos”

Karla Estrella Murrieta habló con La Razón de México en entrevista para Al Mediodía con Solórzano.





Karla Estrella, la ciudadana que este fin de semana cumplirá con los 30 días de disculpas públicas a través de redes sociales para la diputada del PT, Diana Karina Barreras, conocida como “Dato Protegido”, consideró que todos deben vivir de acuerdo con sus ingresos, y señaló que es válido que los ciudadanos hagan cuestionamientos sobre la vida de los políticos.

Luego de que, en los últimos días, los legisladores Ana Karina Barreras y su esposo, el morenista Sergio Gutiérrez Luna, presidente de la Cámara de Diputados, han sido expuestos por vestir artículos de lujo de cientos de miles de pesos, además de asistir a eventos exclusivos, Karla Estrella no quiso entrar a fondo en el debate, para evitar, dijo, nuevas sanciones.

30 días cumple Karla Estrella disculpándose por violencia política de género

“La verdad no quisiera opinar mucho de eso, pues porque para no meterme en problemas, pero creo que todos debemos de vivir de acuerdo a nuestros ingresos. Cuando algo no está bien documentado, entra la sospecha”.

A dos días de concluir con su sanción, por presuntamente haber incurrido en expresiones discriminatorias y violencia política de género en contra de la diputada, explicó en Al Mediodía con Solórzano que la lección que le deja el suceso es que “no debemos dar por hecho que las leyes nos protegen, los ciudadanos damos por hecho que tenemos el apoyo de las leyes, y no es así”.

“Se debe legislar en ese punto, dejar muy claro las maneras en que serán sancionados y quiénes, y dejarnos por fuera a los ciudadanos, porque hay una asimetría muy grande. Es injusto ponernos a litigar y estar al pendiente de lo que decimos cuando tenemos todas las de perder”, consideró.

Informó que a finales de agosto interpondrá una denuncia ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), pues en otras ocasiones ha señalado que el tema representa una violación a la libertad de expresión, y la sanción es “asimétrica”.