Tormenta tropical Ivo provoca lluvias y oleaje elevado en Baja California Sur

La tormenta tropical Ivo continúa desplazándose al suroeste de la península de Baja California, de forma que provocará lluvias y oleaje elevado en Baja California Sur, informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

De acuerdo con el comunicado, a las 06:00 horas de este sábado, el centro del fenómeno se localizaba a 370 kilómetros al suroeste de Cabo San Lucas, con vientos máximos sostenidos de 95 km/h y rachas de hasta 110 km/h, mientras avanza hacia el oeste a 15 km/h.

El organismo señaló que la circulación de Ivo generará chubascos de 5 a 25 milímetros en Baja California Sur, así como oleaje de 1 a 2 metros de altura en la costa sur de la entidad, por lo que recomendó extremar precauciones a la población, en especial a la navegación marítima.

El pronóstico indica que el ciclón mantendrá su categoría de tormenta tropical durante las próximas horas, aunque podría degradarse a tormenta subtropical la madrugada del lunes y posteriormente a baja presión, alejándose gradualmente de costas mexicanas.

Ruta de la tormenta tropical Ivo. ı Foto: Conagua

“El siguiente aviso se emitirá a las 09:15 horas tiempo del centro o antes si ocurren cambios significativos”, precisó el SMN.

