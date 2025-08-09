Trump ordena usar fuerza militar contra cárteles de AL

El presidente de EU, Donald Trump, ayer, al conmemorar el Día Nacional del Corazón Púrpura en la Casa Blanca.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó ayer una orden dirigida al Pentágono, para que utilice fuerza militar contra los cárteles del narcotráfico en América Latina, incluso fuera del territorio estadounidense.

En principio, la noticia fue dada a conocer por el diario The New York Times (NYT), el cual consideró que se trata de la medida “más agresiva adoptada hasta el momento por la administración de Trump contra estas organizaciones, catalogadas por Washington como grupos terroristas desde enero pasado”.

El Dato: El secretario de Estado, Marco Rubio, dijo que al designar terroristas a los cárteles se puede utilizar el poder del gobierno de EU, incluida su inteligencia, para desarticularlas.

El diario indicó que la orden presidencial proporcionaría una base legal para que las Fuerzas Armadas de ese país lleven a cabo operaciones militares directas y unilaterales en territorio extranjero contra los cárteles.

Refirió que la decisión de atacar a estos grupos se enmarca dentro del combate de Trump contra el tráfico de fentanilo, un opioide sintético que, a decir de Washington, es producido principalmente por los cárteles mexicanos mediante productos químicos provenientes de China y traficado a Estados Unidos.

“La decisión de involucrar al Ejército estadounidense en la lucha es la medida más agresiva tomada hasta ahora por la administración en su campaña cada vez más intensa contra los cárteles. Esto demuestra la voluntad continua de Trump de utilizar las fuerzas militares para llevar a cabo lo que se ha considerado principalmente una responsabilidad de las fuerzas del orden: frenar el flujo de fentanilo y otras drogas ilegales”, afirmó.

6 de 8 cárteles designados por EU como terroristas son mexicanos

Por lo anterior, añadió el diario, altos mandos del Ejército estadounidense ya analizan opciones para actuar contra estos grupos delictivos.

Según expertos consultados por NYT, utilizar las fuerzas militares para atacar cárteles puede generar serios cuestionamientos legales y diplomáticos, por ejemplo, matar sospechosos de narcotráfico en operaciones fuera de un conflicto armado autorizado por el Congreso podría ser considerado como asesinato, bajo las leyes estadounidenses.

En febrero pasado, EU designó a ocho cárteles de la droga como organizaciones terroristas globales, incluidas seis mexicanas: el Cártel de Sinaloa, Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), Cárteles Unidos, Cártel del Noreste (Los Zetas), Cártel del Golfo (de Osiel Cárdenas-Guillén) y La Nueva Familia Michoacana (LNFM).

Ayer por la tarde, el presidente Trump confirmó su intención de utilizar a las tropas para atacar a los cárteles de la droga en el extranjero, para “proteger” de esta forma a EU.

“América Latina tiene muchos carteles. Hay mucho tráfico de drogas. Queremos proteger nuestro país. Tenemos que proteger nuestro país. No lo hemos hecho durante cuatro años”, dijo al ser cuestionado por periodistas en la Casa Blanca.

Reconoció que hoy en día su país “libra un partido difícil” en contra de los grupos de delincuencia organizada, y justificó que las acciones reveladas por el NYT tienen la intención de hacer un bien a su país, aunque, a pesar de la insistencia de los medios, no dio más detalles de los operativos que supuestamente ya están en preparación.

“Amamos a este país como ellos aman a sus países. Tenemos que protegerlo”, afirmó, con lo que intentaba atajar los insistentes cuestionamientos de la prensa.

Horas después, la Embajada de EU en México emitió un posicionamiento sobre el tema, en el que destacó que ambos países “enfrentan a un enemigo común: los violentos cárteles criminales que envenenan a nuestra gente, amenazan a nuestras comunidades y debilitan la seguridad y la prosperidad de nuestras dos naciones”.

Y de manera personal, el embajador Ronald Johnson emitió un mensaje en redes sociales, en el que señaló que el presidente Trump lo ha dejado claro y líderes “en todo nuestro gobierno concuerdan, que estas organizaciones no sólo son narcotraficantes, son terroristas que destruyen vidas, corrompen instituciones y mantienen como rehenes del miedo a comunidades enteras.

“Seguiremos trabajando de manera colaborativa con el Gobierno de la Presidenta Sheinbaum para confrontar esta amenaza con la seriedad que exige. Como lo ha dicho el secretario (Marco) Rubio, las tenemos que empezar a tratar como organizaciones terroristas armadas, no sólo como simples organizaciones dedicadas al narcotráfico”, indicó.

Y añadió: “Nuestro mensaje es claro: estamos unidos. Usaremos todas las herramientas a nuestra disposición para proteger a nuestros pueblos, trabajando de forma colaborativa, como dos aliados soberanos. Los cárteles son los que deberían de tener miedo a la fuerza combinada, la determinación y la resolución de dos naciones soberanas comprometidas con la justicia y con proteger a su gente”.