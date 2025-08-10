Marina presenta cachorros que ayudarán a detección de explosivos en aeropuerto durante Mundial 2026

La Secretaría de Marina Armada de México (Semar) presentó este domingo a la camada de cachorros caninos que integran la “Generación FIFA”, los cuales están en entrenamiento para apoyar a la seguridad del Aeropuerto en detección de explosivos, durante el Mundial de Fútbol 2026 que se celebrará en México, Estados Unidos y Canadá.

A través de un video publicado en la cuenta oficial de la dependencia, tres elementos de la Marina dieron a conocer que cada uno de los caninos está siendo evaluado en zootecnia para descubrir su función y aptitud, con la promesa de proteger y cuidar este gran evento que une a millones de personas.

La cabo Fabián, la marinera Reyes y el marinero Ixtla, integrantes del equipo de cuidado de la Generación FIFA, explicaron que este proyecto surgió gracias a que los elementos caninos el próximo año tendrán una gran misión: la seguridad del gran evento de fútbol.

Ixtla comentó que se realiza un proceso de selección y las cuatro fases de entrenamiento donde el cachorro debe ser apto para su principal función, su técnica que será detección de explosivos.

Con gran #OrgulloNaval, presentamos a la #GeneraciónFIFA: una camada de cachorritos especial que se encuentra en entrenamiento para apoyar a la seguridad del Aeropuerto durante el #Mundial2026. ⚽️



Cada uno de ellos está siendo evaluado en zootecnia para descubrir su función y… pic.twitter.com/riTajSQgLe — SEMAR México (@SEMAR_mx) August 10, 2025

Las fases de entrenamiento son muy importantes, pero la principal la hace la madre que los enseña a socializar en manada y posteriormente entran los marinos entrenadores, dijo la cabo Fabián.

Mientras que la marinera Reyes abundó que la socialización es la fase base en donde al cachorro se le muestra diferentes escenarios, ruidos y textura para sus tareas en un futuro.

Los entrenadores agregaron que, en la fase de atractor, se le despiertan los instintos al cachorro para que se le haga divertido el juego, ya que será su principal motivación, además, se refuerza el vínculo con su atractor.

Fijación, esta fase consiste en asignarles a los elementos caninos su función zootécnica, en este caso serán detectores de explosivos, y marcaje, en esta última etapa, el elemento canino desarrollará fijaciones de conducta en hechos reales para los que fue entrenado, puntualizaron.

