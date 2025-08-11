Decomisan en Tijuana 1.9 toneladas de metanfetamina y cocaína

En la garita de Otay en Tijuana, Baja California, fuerzas federales incautaron un cargamento de 1.9 toneladas de metanfetamina y cocaína que iban ocultas en cuadros decorativos, y detuvieron a un presunto responsable, informó este lunes el gabinete de seguridad.

Con este aseguramiento, destacó en un comunicado, se evitó la llegada a las calles de miles de dosis de droga, lo que representó una afectación económica a la delincuencia organizada de 477 millones de pesos.

Durante labores de revisión a un tractocamión en dicho cruce fronterizo con Estados Unidos, mediante el uso de rayos X, los efectivos de la Guardia Nacional, Ejército, Marina, Seguridad Pública y la Fiscalía General de la República detectaron densidades que no coincidían con un pedimento que consistía en cuadros decorativos.

Por lo anterior procedieron a realizar la inspección física al cargamento, lo que permitió localizar un doble fondo con cajas de cartón que contenían 122 paquetes con cerca de mil 174 kilogramos de metanfetamina y 115 paquetes con 724 kilos de cocaína, lo que derivó en la detención del conductor de 54 años.

Al hombre arrestado le fueron leídos sus derechos y junto con lo asegurado fue puesto a disposición del agente del Ministerio Público, quien determinará su situación jurídica.

Las instituciones de seguridad y armadas refrendaron su compromiso de trabajar de manera coordinada para impedir el tráfico y distribución de drogas que afectan a la población.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

FGR