Divide a oposición y 4T amenaza militar de EU

Ante la advertencia del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos de que “pronto comenzarán los ataques aéreos contra los narcoterroristas mexicanos”, la oposición en el Senado se mostró dividida, mientras que la morenista Karina Ruiz, senadora migrante, afirmó que “este señor (Donald Trump) debería atender a los cárteles de su propio país” y recordó que investigaciones recientes documentan la participación de ciudadanos estadounidenses en la distribución de drogas al afirmar: “Sabemos que son principalmente ciudadanos estadounidenses los que están repartiendo y distribuyendo estas drogas que están causando problemas allá”, señaló.

La legisladora morenista sostuvo que “la solución no es invadir ni intervenir en nuestro país, sino que Estados Unidos asuma su corresponsabilidad. No le hemos pedido ningún apoyo a Estados Unidos y creo que nosotros podemos y debemos defender nuestra soberanía, principalmente viendo qué hacen con sus problemas internos”, insistió.

El Dato: la presidenta de México dijo el viernes que EU no realizará operaciones militares en México, a pesar de una orden ejecutiva emitida por Trump contra cárteles extranjeros.

Por su parte, la priista Claudia Anaya advirtió que permitir operaciones militares extranjeras sin autorización expresa por la titular del Ejecutivo o del propio Senado “resultaría prácticamente una invasión y una violación a nuestra soberanía”. También expresó su preocupación por la falta de transparencia en las reuniones bilaterales. “Deberían existir minutas públicas, para que no nos caiga luego de sorpresa que sí autorizaron algo que en público dicen que no”, dijo.

TE RECOMENDAMOS: Ingresados a Alcatraz de Caimanes Temen desaparición forzada de migrantes

La panista Lilly Téllez celebró dichas medidas, mientras que legisladores del PRI y de Movimiento Ciudadano calificaron como una grave amenaza a la soberanía nacional que “ojalá no se cumpla”.

Téllez García, senadora de Acción Nacional, lamentó que el Gobierno federal priorice las relaciones públicas y secretas que estableció el expresidente López Obrador. “Celebro que el gobierno de EU proceda contra los cárteles, que tanto sufrimiento provocan a las familias mexicanas. Qué pena que la encargada del despacho @Claudiashein, prioriza las relaciones públicas y secretas de AMLO. Las personas de bien, tenemos que defender a México”, señaló en redes sociales.

En otro tuit, cuestionó también que la titular del Ejecutivo federal defienda al “terrorista” Nicolás Maduro, presidente de Venezuela, lo cual muestra que “prevalece su complicidad por asociación con cárteles. Los mexicanos de bien reprobamos el apoyo de Sheinbaum a Maduro, porque es inhumano e indigno”, indicó.

La senadora del PRI, Karla Toledo afirmó a La Razón que la amenaza de Trump es un tema delicado ante la ineficacia del Gobierno para frenar la inseguridad y la violencia en México, donde la estrategia de “abrazos no balazos” de López Obrador no funcionó.

“Esperemos que no sea así (que cumpla Trump amenaza de atacar con militares estadounidenses a los cárteles en territorio mexicano) Nadie quiere que se viole la soberanía en México. Lo que sí pedimos los mexicanos es que se ponga un alto a lo que hoy estamos viviendo todos los días, todos los ciudadanos, a lo largo y ancho del país”, afirmó.

La priista pidió que se transparenten los acuerdos que ha sostenido la Presidenta Claudia Sheinbaum con su homólogo estadounidense en las conversaciones telefónicas.

El coordinador de MC en el Senado, Clemente Castañeda, dijo que “es urgente que la Cancillería explique la situación de los acuerdos entre ambas naciones en materia de seguridad y aclare la información divulgada sobre la intervención militar contra los cárteles mexicanos”.