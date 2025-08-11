Vivienda para el Bienestar: Cómo hacer el registro para mejorar tu casa

El programa Vivienda para el Bienestar 2025 beneficiará a personas que ganen entre uno y dos salarios mínimos mensuales.

El programa Vivienda para el Bienestar, impulsado por la Comisión Nacional de Vivienda (CONAVI) del gobierno federal, busca garantizar viviendas dignas a familias en condiciones de vulnerabilidad. Si estás interesado, aquí te comparto una guía clara para que sepas cómo registrarte y qué esperar del proceso.

¿Qué es y a quién está dirigido?

Se trata de una iniciativa enfocada en reducir el rezago habitacional y ofrecer soluciones como construcción, mejoramiento, ampliación o renta social con opción a compra, además de regularización de terrenos y entrega de escrituras.

Están priorizados los hogares en situación de alta marginación, comunidades indígenas, mujeres jefas de familia, madres solteras, jóvenes, adultos mayores y personas con discapacidad.

Modalidades de apoyo disponibles

El programa contempla distintas alternativas según tus necesidades:

Autoconstrucción , mejoramiento , reconstrucción , reubicación , adquisición y renta social con subsidios según los ingresos.

Las rentas sociales no pueden superar el 30 % del ingreso familiar.

También puede incluir asesoría técnica para asegurar que las viviendas sean seguras y dignas

Requisitos básicos para registrarse

Para ser elegible al registro, se solicitan los siguientes documentos en original y copia:

Identificación oficial vigente (INE o pasaporte)

CURP actualizada

Comprobante de domicilio reciente (máximo tres meses)

Certificado de no propiedad de vivienda (expedido por el Registro Público)

Constancia de no afiliación a Infonavit o Fovissste

Comprobante de ingresos (recibo de nómina o declaración), con tope de máximo dos salarios mínimos

Actas de nacimiento para demostrar dependientes económicos, si aplica.

Adicionalmente, debes ser mayor de edad y contar con ingresos familiares limitados y vivir en una zona prioritaria del programa.

¿Dónde y cómo registrarte?

El registro es totalmente presencial y gratuito: no hay intermediarios ni gestores, y solo puedes hacerlo en los módulos oficiales instalados por CONAVI.

¿Dónde están los módulos?

En esta primera etapa se habilitaron 58 módulos de atención presencial en 51 municipios distribuidos en 20 estados —como Baja California, Sonora, Durango, Guanajuato, Puebla, Oaxaca, Chiapas, Quintana Roo y Yucatán, entre otros.

🗓️ Conoce el calendario 2025 de la #CONAVI y el programa de #ViviendaParaElBienestar pic.twitter.com/WrdkVlxooq — Conavi (@Conavi_mx) June 17, 2025

También se cuenta con un mapa interactivo en el sitio oficial de CONAVI donde puedes ver horarios, ubicaciones exactas y si tu zona ya tiene convocatoria activa.

¿Qué sigue después del registro?

Se evaluará la información capturada en los módulos.

Los potenciales beneficiarios recibirán una llamada, mensaje o WhatsApp para una visita domiciliaria, donde se verificará la información con una cédula socioeconómica

Posteriormente se publicará una lista preliminar de seleccionados en el portal oficial de CONAVI.

¿Por qué vale la pena participar?

Este programa representa una oportunidad única para acceder a un hogar digno, especialmente si vives en zonas vulnerables y no cuentas con crédito de vivienda. Además, busca fortalecer la seguridad jurídica mediante la escrituración y brindar opciones de renta accesible o construcción segura.