Expertos estiman que 40% de jóvenes padece depresión

Anaid Muñoz, psicóloga por la Universidad Veracruzana, afirmó que México tiene una deuda histórica con la salud de los jóvenes en el país, pero que en la última década esta deuda radica en la salud mental de este segmento poblacional, ya que el alza de enfermedades ansiosas y depresivas en jóvenes de entre 19 y 25 años “es significativa”, y ejemplo de ello es que al menos 40 por ciento padece depresión.

En 1999 la Organización de las Naciones Unidas (ONU) estableció el 12 de agosto de cada año como el Día Internacional de la Juventud, como una forma de aumentar la conciencia entre la población mundial sobre los problemas que afectan a los jóvenes en todo el mundo.

3.6 millones de adultos padecen depresión en el país

“Hablar de juventud es hablar de una etapa de la vida llena de dinamismo y transformación, de sueños y motivaciones. Y en esta lógica, el ser joven no sólo involucra un aspecto biológico, sino también psicológico, social y cultural, pero de 10 años a la fecha los jóvenes no viven de la misma manera, tan es así que ahora enfrentan temas muy fuertes que pueden causar ansiedad o depresión, como es el caso de reclutamiento por cárteles de droga, asesinatos, y una violencia desmedida”, dijo la especialista en trauma.

TE RECOMENDAMOS: Para garantizar paridad Piden impulsar políticas con enfoque de género

Señaló que los conflictos armados son causa cada vez más de algún tipo de ansiedad, estrés o depresión en los jóvenes y que de cada 10 niños al menos cinco, “o sea la mitad, han sentido miedo de la violencia que se vive en el país”.

Dijo que sobre todo en occidente y el norte del país, el reclutamiento forzado de niñas, niños y adolescentes se ha convertido en una de las situaciones más preocupantes que enfrenta la niñez y juventud en el mundo, y se cuestionó: “¿Que joven estaría tranquilo, sabiendo que viven en medio de este tipo de delincuencia?”.

Muñoz señaló que cada vez acuden más pacientes a su consultorio con temores que son realidades en muchas comunidades como el que “los menores se convierten en soldados de una guerra externa o interna en la que no deberían participar, sino que también son víctimas de un estado y sociedad que les vulneran todos sus derechos”.

Añadió que hay comunidades en Veracruz, Guerrero, Colima, Michoacán y Jalisco, donde psicólogos han atendido alguna situación de estrés en los jóvenes ya que desde niños han sido obligados a vivir en condiciones de violencia y desplazamiento, despojándolos de su infancia y derechos básicos, lo que los convierte en jóvenes ansiosos.

Tejiendo Redes Infancia, señaló que anualmente entre 35 y 45 mil niñas, niños y adolescentes, en México, han sido reclutados ofreciéndoles promesas de dinero rápido y protección, lo que lleva a personas jóvenes a integrarse a estos grupos criminales; condenados a vivir rápido y morir jóvenes, ya que los cárteles los ven como un blanco fácil debido a su vulnerabilidad, su necesidad de pertenencia e identidad propia y su búsqueda de sobrevivencia.

Mónica González Contró, directora del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM y especialista en derechos de menores, dijo: “Ahora los grupos delincuenciales están aprovechando en todo el mundo los medios digitales para reclutar niños, niñas y adolescentes, por lo que los Estados tienen la obligación de generar políticas y un marco normativo e institucional adecuado para prevenir precisamente este tipo de acciones”.

Consideró que cuidar la salud mental, de los jóvenes y niños evitará que sean más susceptibles y vulnerables a estos delitos, que no solo atentan contra sus derechos fundamentales sino contra “sus espacios, su salud mental y su integridad”.