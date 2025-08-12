FONAC 2025: ¿Ya se hizo el PAGO ANUAL?

El Fondo de Ahorro Capitalizable (FONAC) es una de las prestaciones más esperadas por trabajadores de distintas dependencias en México, ya que representa un apoyo económico adicional que se entrega una vez al año.

Este beneficio está dirigido principalmente a trabajadores del sector educativo, tanto administrativos como docentes, que forman parte del sistema público.

Si eres beneficiario, probablemente te preguntes cuándo será el pago del FONAC 2025 y cuáles son los detalles para recibirlo. Aquí te contamos lo que se sabe hasta el momento.

¿Qué es el FONAC?

El FONAC es un fondo en el que participan tanto el trabajador como el gobierno. Durante el año, se realizan aportaciones quincenales que se capitalizan y generan un monto final que se entrega en una sola exhibición. El objetivo es impulsar el ahorro y ofrecer un ingreso extra que puede ser utilizado para cubrir gastos personales, familiares o inversiones.

Esta prestación se encuentra regulada en convenios firmados entre la Secretaría de Educación Pública (SEP) y el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), por lo que su entrega está garantizada anualmente.

Fecha de pago del FONAC 2025

De acuerdo con los calendarios de años anteriores, el pago del FONAC suele realizarse en la primera quincena de agosto, coincidiendo con el depósito de la segunda quincena del mes para algunos estados, o como depósito extraordinario en los primeros días del mes para otros.

En 2024, por ejemplo, el pago se efectuó entre el 5 y el 10 de septiembre en la mayoría de las entidades federativas. Aunque todavía no hay una fecha oficial confirmada para 2025, las autoridades sindicales y educativas han señalado que se espera que el depósito se realice en la misma ventana de tiempo, es decir, durante la primera semana de agosto.

¿Quiénes reciben este beneficio?

El FONAC se entrega a:

Docentes activos de nivel básico y medio superior del sistema público.

Personal administrativo adscrito a instituciones educativas públicas.

Trabajadores con nombramiento base que estén registrados en el programa de ahorro.

No se entrega a personal eventual, suplente o de contrato por honorarios, ya que se requiere estar inscrito en el esquema de ahorro conjunto con el gobierno.

¿Dónde se deposita el pago?

El pago del FONAC 2025 se realizará en la misma cuenta bancaria donde recibes tu nómina. No es necesario realizar un trámite adicional, ya que el depósito se hace de forma automática.

Sin embargo, es recomendable verificar que tus datos bancarios estén actualizados para evitar retrasos. Esto se puede hacer directamente con el área de recursos humanos de tu centro de trabajo.

Recomendaciones para aprovechar el pago

El monto del FONAC puede variar según la antigüedad, el salario y las aportaciones acumuladas durante el año, pero en promedio equivale a entre 6 mil y 15 mil pesos. Para sacarle el mayor provecho, considera:

Utilizarlo para liquidar deudas.

Invertir en un ahorro a largo plazo.

Cubrir gastos escolares o familiares.

En los próximos días, las secciones sindicales y la SEP podrían dar a conocer la fecha exacta de pago del FONAC 2025, por lo que se recomienda estar pendiente de los comunicados oficiales.