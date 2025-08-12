Martes y miércoles del Campo en Soriana: Las mejores ofertas de este 12 y 13 de agosto de 2025

El supermercado Soriana presenta como cada semana sus ofertas para este martes y miércoles, toma en cuenta que debido a los descuentos los productos suelen agotarse.
Por dos días podrás disfrutar de las mejores ofertas en verduras, frutas, pescado y carne de la mejor calidad.
Por lo que, si estás pensando en realizar tus compras para la semana este martes 12 y miércoles 13 de agosto en La Razón te dejamos una lista con las mejores ofertas que vas a encontrar en Soriana.
TE RECOMENDAMOS:
Pensión Bienestar 2025
Pensión Bienestar: Cuándo se hace el PAGO de 6 MIL pesos en septiembre
Ofertas en frutas y verduras
- Aguacate: $34.80 el kilo
- Papa blanca: $19.80 el kilo
- Manzana red delicious: $29.80 el kilo
- Toronja sangría: $28.80 el kilo
- Sandía con semilla: $12.80 el kilo
- Limón sin semilla: $19.80 el kilo
- Durazno prisco: $58.80 el kilo
- Zanahoria: $15.80 el kilo
- Tomatillo verde sin cáscara: $15.80 el kilo
- Chile serrano: $34.80 el kilo
- Calabaza italiana criolla: $29.80 el kilo
- Manzana royal gala: $34.80 el kilo
Ofertas en carnes y pescados
- Molida de res especial 80/20: $98.90 el kilo
- Pierna de cerdo con hueso: $74.90 el kilo
- Pechuga de pollo sin hueso: $154.90 el kilo
- Milanesa de pollo delgada: $174.90 el kilo
- Chuleta mixta de lomo de cerdo: $108.00 el kilo
- Filete de basa: $74.90 el kilo
- Camarón coctelero chico: $149.00 el kilo
Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.
LMCT