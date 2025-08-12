Martes y miércoles del Campo en Soriana: Las mejores ofertas de este 12 y 13 de agosto de 2025

Las mejores ofertas del martes y miércoles del campo en Soriana

El supermercado Soriana presenta como cada semana sus ofertas para este martes y miércoles, toma en cuenta que debido a los descuentos los productos suelen agotarse.

Por dos días podrás disfrutar de las mejores ofertas en verduras, frutas, pescado y carne de la mejor calidad.

Por lo que, si estás pensando en realizar tus compras para la semana este martes 12 y miércoles 13 de agosto en La Razón te dejamos una lista con las mejores ofertas que vas a encontrar en Soriana.

Ofertas en frutas y verduras

Aguacate: $34.80 el kilo

Papa blanca: $19.80 el kilo

Manzana red delicious: $29.80 el kilo

Toronja sangría: $28.80 el kilo

Sandía con semilla: $12.80 el kilo

Limón sin semilla: $19.80 el kilo

Durazno prisco: $58.80 el kilo

Zanahoria: $15.80 el kilo

Tomatillo verde sin cáscara: $15.80 el kilo

Chile serrano: $34.80 el kilo

Calabaza italiana criolla: $29.80 el kilo

Manzana royal gala: $34.80 el kilo

Ofertas en carnes y pescados

Molida de res especial 80/20: $98.90 el kilo

Pierna de cerdo con hueso: $74.90 el kilo

Pechuga de pollo sin hueso: $154.90 el kilo

Milanesa de pollo delgada: $174.90 el kilo

Chuleta mixta de lomo de cerdo: $108.00 el kilo

Filete de basa: $74.90 el kilo

Camarón coctelero chico: $149.00 el kilo

¡Ya está de regreso! 🗣️🥩🥑 Por fin es #MartesYMiércolesDelCampo para que no dejes pasar la oportunidad de comer rico y... Publicado por Soriana en Martes, 12 de agosto de 2025

