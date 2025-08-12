‘Martimiércoles’ de Chedraui: Las mejores ofertas de este 12 y 13 de agosto

Como cada semana Chedraui presenta las mejores ofertas del ’Martimiércoles’ que no te puedes perder este 12 y 13 de agosto. Esta semana podrás encontrar una amplia variedad de ofertas en verduras, frutas, carnes y más.

Los ’Martimiércoles’ se han vuelto ya una tradición en Chedraui donde se ofrecen una selección especial de productos de la más alta calidad con un precio bajo, volviéndose la mejor opción para llenar tu despensa.

Ofertas en frutas y verduras

Aguacate Hass: $64.90 el kilo

Plátano Chiapas: $22.50 el kilo

Papa blanca: $29.50 la pieza

Manzana Roja Mediana: $28.90 el kilo

Jícama: $24.90 el kilo

Apio: $18.90

Cereza Natural: $459.00 el kilo

Limón sin semilla: $18.90 el kilo

Naranja: $47.90 el kilo

Col blanca: $24.80 el kilo

Esparrago verde 454g: $79.90

Ofertas en carnes y pescados

Molida de res: $144.00 el kilo

Milanesa de pollo: $174.00 el kilo

Pechuga sin hueso de pollo: $174.00 el kilo

Milanesa de cerdo: $138.00 el kilo

Filete Tilapia: $109.00 el kilo

Este #MartiMiércoles lleva lo más fresco y sabroso a casa. 🧡 Preparar tus platillos favoritos y sorprender a tu familia #CuestaMenos 🍅🥑 ¡Te esperamos! 👉🏼 https://lc.cx/VaUI6z #Chedraui #Ofertas Publicado por Chedraui en Martes, 12 de agosto de 2025

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

LMCT