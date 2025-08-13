Detienen a 59 policías municipales de Cintalapa

La Fiscalía General del Estado (FGE) de Chiapas informó ayer que fueron detenidos 59 elementos de la Policía Municipal de Cintalapa, entre ellos su director, Uber “N”, por su presunta responsabilidad en el delito de asociación delictuosa y uso indebido de condecoraciones, uniformes e insignias.

En un comunicado, la institución indicó que fuerzas federales y estatales ejecutaron seis órdenes de cateo, durante las cuales también fueron capturados cuatro presuntos integrantes del Cártel Chiapas-Guatemala, quienes serán imputados por delitos contra la salud en su modalidad de posesión con fines de comercio de metanfetamina y marihuana.

El Dato: La SSP separó de su cargo a un elemento tras difundirse un video en el que se aprecia al elemento golpear con una tabla a un joven sometido y esposado en Yajalón.

Durante los operativos, precisó, fueron aseguradas un arma de fuego calibre 9 milímetros con cargador y 16 cartuchos útiles; dos armas largas tipo AK-47 con dos cargadores y 16 cartuchos calibre 7.62 milímetros, así como siete vehículos de diferentes marcas y modelos, con placas de Chiapas, y uno emplacado en la Ciudad de México. Ademas, una motocicleta Vento con placas del estado y una cuatrimoto, así como un ejemplar de jaguar vivo.

La FGE apuntó que las revisiones, derivadas de las respectivas órdenes dictadas por una jueza de control, con residencia en Chiapa de Corzo, se realizaron en inmuebles ubicados en diferentes colonias de Cintalapa, entre ellos la comandancia local y uno en el municipio de Jiquipilas.

Añadió que el director de la Policía Municipal de Cintalapa y los otros 58 elementos de la corporación fueron puestos a disposición del Ministerio Público, para que se deslinde su responsabilidad y se determine su situación jurídica.

Respecto a los civiles detenidos, los identificó como Andrés “N”, Daniel “N” y Maximiliano “N”, mexicanos, así como Fabiana “N”, de nacionalidad venezolana.

En la detención participaron elementos de la Agencia de Investigación e Inteligencia Ministerial, Fuerza de Reacción Inmediata Pakal, Secretaría de Seguridad del Pueblo, Guardia Nacional y la Defensa.