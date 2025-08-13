Embajador Ronald Johnson reconoce al Gabinete de Seguridad por lucha contra crimen organizado

El embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, hizo un reconocimiento al Gabinete de Seguridad del Gobierno Federal por su dedicación y compromiso de garantizar la seguridad y el bienestar de ambos pueblos.

En respuesta al mensaje publicado por el secretario de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, luego del traslado de 26 personas vinculadas al crimen organizado, el diplomático celebró la cooperación entre los dos países.

“Reconocemos al Gabinete de Seguridad por su dedicación y compromiso. Esta acción refleja la solidez de nuestra cooperación bilateral como aliados soberanos y nuestro compromiso compartido de garantizar la seguridad y el bienestar de nuestros pueblos”, escribió en su cuenta de X.

Previamente, García Harfuch, por la misma vía, resaltó que este martes el Gabinete de Seguridad, en coordinación bilateral y con pleno respeto a nuestra soberanía, trasladó a Estados Unidos a 26 personas vinculadas a organizaciones criminales que representaban un riesgo para la seguridad de México.

“La acción se realizó en estricto apego a la Ley de Seguridad Nacional y a solicitud del Departameto de Justicia de Estados Unidos, que se comprometió a no solicitar la pena de muerte”, indicó el titular de la SSPC.

Este miércoles, el Gabinete de Seguridad encabezado por Omar García Harfuch, ofrecerá una conferencia de prensa en la sede de la secretaría, a las 11:00 horas, para dar a conocer más detalles de la transferencia de personajes como Servando Gómez Martínez, “La Tuta”; Abigael González Valencia, “El Cuinis”, yerno del líder del CJNG, Nemesio Oseguera; Juan Carlos Félix, “El Chavo Félix”, yerno de Ismael “El Mayo” Zambada, entre otros.

