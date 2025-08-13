Misoginia y machismo van cediendo en el país: Claudia

Al encabezar la inauguración de la XVI Conferencia Regional sobre la Mujer, la Presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que la misoginia y el machismo han cedido y aseguró que así como en el país, en el resto del mundo ya es “tiempo de mujeres”.

“Decir: llegamos todas es, en efecto, que llegamos todas con la historia y con el futuro. Por eso, el día de hoy quiero decirles que sé que no solamente es tiempo de mujeres en México, sino que es tiempo de mujeres en el mundo entero”, aseveró.

Palacio Nacional fue la sede del evento organizado por la Conferencia Regional sobre la Mujer de América Latina y el Caribe, que en esta edición se enfocará en el debate de las transformaciones en los ámbitos político, económico, social, cultural y ambiental para impulsar la sociedad del cuidado y la igualdad de género.

“Cuando llegué al Gobierno, en esta misoginia y machismo que todavía existe en nuestro país que poco a poco va cediendo, un cómico muy conocido dijo, le preguntaron: ‘¿Qué opina usted de que una mujer haya llegado a la presidencia?’. Y dijo: ‘Llegó un ama de casa a la Presidencia’.

“Y lo que más ofendió, a mí, particularmente, y creo que a todas las mujeres, es el pensar que una mujer, por dedicarse al hogar, vale menos, y no. Siempre digo: ‘Pues sabe qué, con mucho orgullo soy ama de casa, soy abuela, soy mamá y soy comandanta suprema de las Fuerzas Armadas’.

“Reconocemos a todas. No importa en qué espacio estemos, es fundamental. Y reconocer aquellas que históricamente han sido denigradas y abandonadas, es tarea de todas nosotras”, dijo.

En su mensaje, destacó las diversas políticas y programas impulsados como la pensión a mujeres de 60 a 64 años, las reformas constitucionales para garantizar la igualdad sustantiva, la creación y difusión de la Cartilla de Derechos de las Mujeres, la consolidación de un Sistema Nacional de Cuidados, la construcción los Centros LIBRE en cada municipio del país y la conformación de la Red Nacional de Tejedoras de la Patria.

La secretaria de las Mujeres, Citlalli Hernández, resaltó que la Presidenta no sólo es la primera mujer en gobernar México, sino la primera mandataria de Norteamérica, quien llevó a la Constitución la igualdad sustantiva para garantizar los derechos de las mujeres.

La directora ejecutiva de la Organización de Naciones Unidas para la Igualdad de Género y el Empoderamiento de las Mujeres (ONU-Mujeres), Sima Bahous, expresó su reconocimiento ante la primera mujer electa como Presidenta de México y resaltó su compromiso con la agenda de género.

El secretario ejecutivo de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), José Manuel Salazar-Xirinachs, destacó la importancia de estos encuentros que se suman a la construcción de una Agenda Regional de Género, única en el mundo desde hace cinco décadas y que orienta las políticas públicas de los países para garantizar los derechos de las mujeres.