PAN dice que colapso en AICM es por mala gestión





El colapso del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), resultado de las lluvias registradas el domingo por la tarde y la madrugada de este martes, “reflejan el descuido y la falta de mantenimiento que el Gobierno federal ha realizado en la terminal aérea durante los últimos siete años”, afirmó el vicecoordinador económico del PAN en la Cámara de Diputados, Héctor Téllez.

“Ahora encuentran sustento las aseveraciones hechas por el Departamento de Transporte de Estados Unidos en torno al AICM, en el que demandaba la falta de inversión y de cumplimiento de obras importantes de mantenimiento de infraestructura que permitieran una correcta modernización.

“Hoy, toman sentido después de que lluvias que no son atípicas, han puesto al descubierto la falta de inversión y la mala atención de mantenimiento e infraestructura de la terminal aérea”, abundó el legislador federal.

El diputado federal Héctor Téllez, en sesión del 1 de abril pasado. Foto›Cuartoscuro

Dijo que esto es consecuencia de una mala administración, porque se ha preponderado el pago de penalizaciones por la cancelación del aeropuerto que se construía en Texcoco, sobre todo porque la Tarifa Única Aeroportuaria (TUA) que pagan los usuarios al utilizar el transporte aéreo, contrario a invertirse en mejoras y mantenimiento, se está utilizando para pagar dichas penalizaciones y el resultado salta a la vista.

“Estamos hoy de cara ante un evento mundial deportivo importante, como es el Mundial de Futbol de 2026 y no tenemos un aeropuerto funcional. Estamos de cara a tratar de obtener la certificación de aeropuerto sustentable ecológicamente y no tenemos la infraestructura necesaria. Estamos tratando de defender que el AICM no pierda la categoría 1 y lamentablemente el colapso registrado nos empuja a la categoría 2, inadmisible para un aeropuerto que mueve alrededor de 46 millones de pasajeros anuales”, explicó.