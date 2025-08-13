Pedro Segura, excandidato a gubernatura de Guerrero, fue ingresado al penal del Altiplano

El excandidato a la gubernatura de Guerrero, Pedro Segura Balladares, fue ingresado la madrugada de este miércoles a la prisión de máxima seguridad del Altiplano, ubicada en el municipio de Almoloya de Juárez, Estado de México.

El empresario fue detenido por una supuesta investigación que lo relaciona con el caso Ayotzinapa.

El ingreso se realizó tras su captura, la cual fue ejecutada la noche del martes 12 de agosto por agentes de la Fiscalía General de la República (FGR) .

Eventualmente fue enviado a las instalaciones de la FGR y tras varias horas fue canalizado al Altiplano, en donde se prevé que tenga un proceso judicial en su contra.

La orden por la cual fue ingresado proviene del Juzgado Segundo de Distrito en Materia Penal con sede en Toluca, Estado de México, por su posible relación en el caso del grupo delictivo Guerreros Unidos y la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa.

Por este caso también fue investigado el alcalde de Iguala en Guerrero, José Luis Abarca, quien fue cambiado de prisión en mayo de este año luego de que acusó que las autoridades del Altiplano fueron omisas en atención médica.

