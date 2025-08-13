Ratifica Permanente nombramiento de Omar Reyes al frente de la UIF

El cargo de Omar Reyes Colmenares fue avalado por el Congreso.

Por unanimidad de 31 votos a favor, la Comisión Permanente del Congreso de la Unión ratificó el nombramiento de Omar Reyes Colmenares como titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda, realizado por la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

Los legisladores de Morena, PT, Verde Ecologista, Movimiento Ciudadano, PRI y PAN avalaron a Reyes Colmenares, de quien destacaron sus buenas credenciales para ocupar el cargo, con el propósito de frenar el flujo de dinero sucio procedente del crimen organizado.

El senador del PVEM, Jorge Carlos Ramírez Marín, señaló que el nuevo titular de la UIF dará puntual seguimiento a la ruta de las ganancias del crimen organizado, para que “la toxicidad de esos recursos no contamine el sistema financiero, a las organizaciones empresariales y por supuesto en la política”.

Resaltó que Omar Reyes es un personaje que toda su vida ha estado ligado a la investigación, ya que “ha hecho un combate frontal al crimen organizado, se lo reconocen organizaciones internacionales, policiales de diversas latitudes, y la visión es de que México se ponga a la altura de cualquier otro país del mundo”.

En tanto, la diputada federal morenista, Dolores Padierna Luna, opinó que este nombramiento no es uno más, sino la lucha del movimiento de la Cuarta Transformación para enfrentar los recursos ilícitos en el sistema financiero mexicano.

“La UIF tiene la responsabilidad de diseñar, ejecutar políticas para identificar operaciones con recursos de procedencia ilícita; impida el uso del sistema financiero con fines ilícitos, y con ello fortalecer ese sistema”, subrayó.

