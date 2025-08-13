Si hubiera alguna otra solicitud, Gobierno de México ‘la consideraría’: FGR sobre envío de capos a EU

El fiscal General de la República, Alejandro Gertz Manero, afirmó este día que “si hubiera alguna otra solicitud, en el futuro la consideraría el consejo, y si procede, la vamos a cumplir, no es ni limitativo, debe ir fundamentada con los delitos que tienen que coincidir, cuantas veces eso se dé, lo vamos a hacer”, esto por el envío de capos a Estados Unidos.

Este miércoles, la Fiscalía General de la República (FGR) y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) informaron que trasladaron a Estados Unidos a 26 personas privadas de su libertad en diferentes centros penitenciarios del país.

El titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) Omar García Harfuch, señaló que varios delincuentes de alto perfil ayer entregados a EU, a pesar de encontrarse privados de su libertad, continuaban dirigiendo operaciones ilícitas desde los centros penitenciarios.

Estas actividades se realizaban mediante visitas personales, las cuales —por respeto a los derechos humanos— no pueden ser prohibidas, pero que eran aprovechadas para mantener el control criminal, amenazar a funcionarios y extender redes de corrupción e intimidación.

García Harfuch advirtió que estas interacciones representaban un riesgo inaceptable para la seguridad pública, ya que permitían a los líderes criminales seguir operando desde prisión, vulnerando los esfuerzos institucionales por contener la violencia y desarticular estructuras delictivas.

“La situación exige reforzar los mecanismos de control y vigilancia en los penales, sin transgredir los derechos fundamentales, pero garantizando que no se utilicen como centros de mando criminal”, dijo García Harfuch en conferencia de prensa.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

FGR