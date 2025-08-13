Varados en México 300 mil migrantes, dice ONG

Cerca de 300 migrantes salieron de Tapachula, Chiapas, a la CDMX, en la caravana “Caminata por la Libertad”, el 6 de agosto del 2025.

Ante el endurecimiento de las políticas migratorias en Estados Unidos tras el regreso al poder de Donald Trump, alrededor de 300 mil migrantes indocumentados se encuentran varados en México, sin recursos y en condiciones precarias e inhumanas, por lo que la mayoría de ellos ya no buscan el “sueño americano” sino el “sueño mexicano”, o han elegido retornar a sus países de origen.

Señaló lo anterior la organización Médicos sin Fronteras (MSF), luego de documentar un drástico cierre de vías para solicitar asilo, operativos de seguridad más agresivos y medidas de disuasión que han generado que los miles de migrantes se encuentren en el “limbo jurídico” en nuestro país.

El Dato: Un centenar de migrantes de la caravana Éxodo de justicia que salió de Chiapas, se entregaron al INM para obtener un permiso temporal por 30 días y llegar a la CDMX.

“Estas políticas, combinadas con la drástica reducción de la ayuda y la huella humanitaria a lo largo de la ruta migratoria, han tenido un impacto devastador en el bienestar de las personas que buscan seguridad”, dijo Franking Frías, subdirector de operaciones de MSF en México y Centroamérica.

“Este sufrimiento se invisibiliza deliberadamente, se oculta tras la narrativa errónea de que la migración se ha detenido. Sin embargo, cada día vemos las consecuencias en pacientes que viven con lesiones sin tratar, traumas por violencia sexual y graves afecciones de salud mental que les imposibilitan la vida diaria”, añadió.

Al presentar el informe “Rechazados: el devastador impacto humano de los cambios de política migratoria en Estados Unidos, México y América Central”, Henry Rodríguez, de MSF, lamentó que varios gobiernos de la región, incluido México, replicaron políticas restrictivas, incrementando detenciones arbitrarias, redadas, devoluciones forzosas y desmantelamiento de campamentos.

“Hacemos un llamado a los gobiernos en el continente a que renuncien a las tácticas de disuasión y abandono. En su lugar, pedimos que implementen políticas migratorias humanas que garanticen el acceso al asilo, la atención médica y la protección a lo largo del corredor migratorio latinoamericano”, indicó.

En conferencia de prensa, declaró que EU dejó de ser el sueño para los migrantes y ahora, en búsqueda de una mejor calidad de vida, México se convirtió en destino, principalmente en lugares más industrializados como la CDMX, Guadalajara, Monterrey y Puebla donde pretenden encontrar un trabajo.

Asimismo, advirtió que la violencia en la ruta del Tapón del Darién y México sigue siendo alarmante, ya que, entre enero de 2024 y mayo de 2025, MSF atendió a casi tres mil víctimas de violencia sexual y llevó a cabo aproximadamente 17 mil consultas de salud mental, muchas relacionadas con tortura, secuestros, extorsiones y explotación sexual.

“Vemos países en la región, incluido México, Honduras, Guatemala, El Salvador, con crimen organizado, con una presencia muy fuerte. El crimen organizado usa métodos de violencia, disuasión, donde captura, secuestra, extorsiona, tortura a las personas. Estos factores impulsan y fuerzan a las personas a salir de sus lugares”, aseguró Franking Díaz.

En México, añadió, la política de contención se reforzó con más presencia de la Guardia Nacional y operativos para dispersar a migrantes, particularmente en ciudades como Tapachula y la capital. Asimismo, los campamentos urbanos fueron desmantelados, empujando a las personas a rentar cuartos en zonas periféricas, a menudo controladas por el crimen organizado y sin acceso a servicios básicos.

Por último, dijo que el flujo migratorio en esa ruta cayó a niveles mínimos en 2025, con apenas un promedio de 430 cruces diarios a finales de 2024.

EU reporta arresto de 300 mil; liga a 70% con crimen

› Por Sergio Ramírez

La Casa Blanca informó ayer que durante los primeros seis meses del gobierno de Donald Trump, a raíz del endurecimiento de las políticas migratorias en Estados Unidos (EU), fueron arrestados más de 300 mil migrantes irregulares.

La portavoz, Karoline Leavitt, presentó las cifras en conferencia de prensa, donde destacó que cerca de 70 por ciento del total de detenciones corresponde a “delincuentes extranjeros”.

“Más de 300 mil criminales inmigrantes ilegales han sido arrestados en el interior de nuestro país en los primeros seis meses de esta administración. Casi 70 por ciento de estos arrestos son delincuentes extranjeros con cargos penales o condenas previas”, afirmó.

100 mil solicitudes de ingreso ha recibido el ICE

Además, hizo notar el número de cruces de migrantes sin visa en la frontera con Estados Unidos en el mes de julio, los cuales, dijo, han vuelto a caer a mínimos históricos.

Según las cifras publicadas por la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP), las autoridades han registrado 24 mil 628 interceptaciones en todo el país.

En la frontera con México hubo cuatro mil 601, 24 por ciento menos que el mínimo histórico anterior de junio (seis mil 70) y un 92 por ciento menos que en julio de 2024 (56 mil 400).

“Se hizo historia, otra vez. Las cifras no mienten: esta es la frontera más segura que jamás ha existido”, aseveró la secretaria de Seguridad Interior, Kristi Noem, citada en el comunicado de la CBP.

El presidente Trump fijó como objetivo llevar a cabo un número récord de expulsiones de migrantes en situación irregular, de un millón de personas irregulares por año.

Para facilitar el proyecto, Noem anunció recientemente que eliminaba los límites de edad para entrar en el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), es decir podrán integrarse personas de 18 años en adelante.

ICE anunció oficialmente más de 100 mil solicitudes de ingreso de “estadounidenses patriotas que desean unirse a sus filas para expulsar a delincuentes extranjeros”. Dos semanas antes, había registrado 80 mil.