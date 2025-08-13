Y ellos insisten en que debe haber consenso

Lorenzo Córdova, María Marván y Leonardo Valdés, exconsejeros del INE, ayer en el foro de Alternativa a la Reforma Electoral, organizado por SomosMx.

Exconsejeros electorales advirtieron que una eventual reforma en la materia debe ser producto del consenso de la diversidad política, tal y como han sido las ocho anteriores en la historia del país, pues de lo contrario, se estaría consolidando “un proceso de reconvertir el régimen democrático en otro autoritario”.

Quien fue el primer consejero presidente del extinto Instituto Federal Electoral (IFE), José Woldenberg recordó que, a través de una carta a María Marván, las reformas electorales de 1994, 1996, 2007 y 2014; fueron convenidas logrando el consenso de la diversidad política asentada en el Congreso, y consideró un antecedente que debiera ser honrado por el actual Gobierno.

En el foro de Alternativa a la Reforma Electoral organizado por la plataforma Somos Mx, el exconsejero presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdova, consideró que cuando se habla de las reglas del juego, se requiere que la inmensa mayoría de los actores políticos acepten las condiciones a las que tendrán que sujetarse.

14 temas en la materia electoral serán discutidos en la consulta de cara a la reforma

En su intervención, María Marván, exconsejera presidenta del IFE, afirmó que ninguna ley, como las electorales, deben ser aprobadas sin consenso. “Nos han dicho, como haciéndonos el favor, que todo el mundo va a ser oído pero, entre oír y escuchar sabemos que hay una diferencia muy grande (...), el consenso no sólo es deseable, me atrevería a decir que es indispensable”, consideró.

El expresidente del IFE, Leonardo Valdés, secundó la idea, al expresar que para que una reforma electoral sea exitosa tiene que ser producto del consenso político, del intercambio de ideas y diagnósticos para avanzar en el mejoramiento de las instituciones.

En ese sentido, llamaron a los ciudadanos a exigir que se forme ese consenso ante una eventual reforma electoral.