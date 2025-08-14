‘En México, el pueblo manda’, responde Claudia Sheinbaum a Donald Trump

Luego de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, asegurara que México hace lo que él dice, la Presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que quien toma las decisiones es la población.

En un video publicado en redes para hablar sobre la inauguración de la Cuarta Sección del Bosque de Chapultepec, la mandataria mexicana envió un mensaje poderoso para todo el mundo.

“Y por cierto, para cualquiera que tenga alguna duda, este es un mensaje de México para el mundo. En México, el pueblo manda”, dijo Claudia Sheinbaum, presidenta de México.

“México hace lo que le decimos que haga, y Canadá hace lo que le decimos que haga”, fueron las palabras del presidente de Estados Unidos, para afirmar que cuando se trata de la seguridad de sus fronteras, él tiene la batuta.