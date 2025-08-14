‘Hasta la victoria siempre’: Morena celebra cumpleaños de Fidel Castro

Morena recordó el natalicio de Fidel Castro con un mensaje en redes sociales.

En redes sociales, Morena celebró el natalicio de Fidel Castro por su “incansable lucha por la independencia de Cuba“.

“Celebramos la vida de quien luchó incansablemente por la independencia de Cuba: político, abogado y revolucionario de espíritu combativo contra el imperialismo en América Latina y por la soberanía de todos los pueblos“, aseguró el partido en sus redes sociales.

"Cuando sucedió el asalto al Cuartel Moncada, el Comandante…

Fidel Castro, figura clave de la Revolución Cubana

El mensaje fue acompañado de una imagen de Fidel Castro y con la leyenda: "Hasta la victoria siempre“.

“Cuando sucedió el asalto al Cuartel Moncada, el Comandante Fidel Castro dijo que la historia lo iba a absolver y vaya que no se equivocó“.

Fidel Castro fue una figura central de la Revolución Cubana y gobernó Cuba durante casi cinco décadas, primero como primer ministro (1959–1976) y luego como presidente (1976–2008). Reconocido por su ideología marxista-leninista, lideró un proceso de transformación política y económica en la isla, resistiendo durante años el embargo y la presión política de Estados Unidos. Para muchos, fue símbolo de resistencia antiimperialista; para otros, un líder autoritario.

