Legalización de marihuana no es asunto trivial, podría abrir consumo y comercialización de otras drogas, advierte Sheinbaum

Ante la apertura de espacios vigilados por autoridades para el libre consumo de marihuana en la Ciudad de México, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo consideró que el debate al respecto de su legalización no es “trivial” y, aunque llamó a no criminalizar a quienes la consumen, advirtió que en otros lugares estas zonas han abierto la comercialización a otras drogas.

A inicio de mes, el gobierno capitalino dio a conocer la apertura de nuevos espacios denominados “420”, los cuales estarán bajo supervisión en donde se ofrecerá información para quienes acudan a consumir.

Sheinbaum Pardo enfatizó que esto fue una decisión exclusiva del gobierno local, que se respeta y con la que el Gobierno Federal colaborará en la medida que se le solicite.

Hizo hincapié en que un punto que habrán de considerar las autoridades capitalinas es que se vigile que los puntos no se conviertan en zonas de narcomenudeo que pudieran derivar en situaciones de inseguridad, como refirió que ocurre en Estados Unidos.

🗳📌LA LEGALIZACIÓN DE LA MARIHUANA PUEDE LLEVAR AL CONSUMO DE OTRAS DROGAS: SHEINBAUM



Sheinbaum fue cuestionada sobre los espacios de tolerancia para fumar marihuana en la Ciudad de México.



"¿Estas zonas se van a ampliar al resto del país, ¿forman parte de la estrategia… pic.twitter.com/WUqxdHaB6C — Juan Ortiz 🗳️👁‍🗨 (@Juan_OrtizMX) August 14, 2025

“Fue una decisión del Gobierno de la Ciudad de México y en ese marco está. Creo que lo importante en este caso es que no se preste para la comercialización de cierto tipo de drogas, el que no se vuelva un problema relacionado con narcomenudeo que pueda generar problemas de inseguridad… Y no es por criminalizar a aquel que consuma particularmente la marihuana, sino se puede llegar a prestar para otro tipo de… pero es un asunto del Gobierno de la Ciudad de México. Lo respetamos y ahí donde nos quieran pedir ayuda, solicitar, siempre estamos”, declaró.

En este contexto, dijo que se podría iniciar un debate para analizar el consumo de esta droga de manera abierta; sin embargo, recordó que para el consumo ya se cuenta con una determinación al respecto por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

Llamó a que el análisis sobre la legalización, sin embargo, comentó que hay estudios que demuestran que provoca daños, principalmente en jóvenes.

“No es tan sencillo decir ´bueno, que se legalice porque es una droga que no afecta tanto´. Hay estudios que hablan de la afectación de la marihuana, sobre todo mientras más joven se es. Entonces, no es trivial. No es un asunto trivial legalizar el consumo de la marihuana”, recalcó.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

LMCT