Espera el Gobierno su deportación

El exdirector de Pemex vinculado al caso Odebrecht, Carlos Treviño Medina, fue detenido en Estados Unidos y ahora México espera su deportación para ser juzgado aquí por delitos como asociación delictuosa, dio a conocer ayer la Presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo.

En su conferencia matutina, recordó que ya había una orden de extradición en su contra desde hace alrededor de cinco años.

“Es una solicitud de extradición que había desde el periodo… desde hace como cinco años, más o menos. Finalmente, se encuentra y va a ser deportado en los próximos días, y tiene que llevar su juicio en México”, dijo.

Encomendó a la Fiscalía General de la República (FGR) aclarar los delitos por los que se le señala, la cual horas más tarde especificó que Treviño cuenta con orden de aprehensión vigente y ejecutable, por delitos de asociación delictuosa y recursos de procedencia ilícita.

El Tip: En febrero de este año, la FGR dio a conocer que el proceso contra Emilio Lozoya por el caso Odebrecht sigue vigente.

“Dicho individuo fue detenido el 12 de agosto pasado, en Dallas, Texas, por la Oficina de Detención y Deportación (ERO), del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE), del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) de ese país. Y se encuentra en proceso de deportación bajo custodia de ICE-ERO”, apuntó la FGR, en una breve tarjeta informativa.

Treviño Medina fue nombrado durante la última parte del sexenio de Enrique Peña Nieto como director general de Petróleos Mexicanos (Pemex), en noviembre del 2017.

Su nombre figuró entre las acusaciones hechas por el también exdirector de la petrolera Emilio Lozoya, quien lo señaló por haber recibido aproximadamente cuatro millones de pesos como soborno para hacer más fácil la aprobación de la reforma energética de aquel entonces y asunto en el cual habrían estado vinculados otros varios funcionarios.

Dicho señalamiento emanó de la indagatoria por el caso Odebrecht, que se refiere a la participación de una empresa brasileña bajo dicho nombre que habría dispersado sobornos en múltiples países en Latinoamérica, entre estos Colombia, Ecuador, Argentina y México, para verse beneficiada por contrataciones públicas, es decir, por los gobiernos de dichas naciones.

Fue en septiembre del 2021 cuando se emitió una orden de aprehensión contra Treviño, luego de que no compareciera ante la justicia por los dichos en su contra; pero en mayo del 2023, obtuvo una suspensión provisional para frenar la ejecución de dicha orden de captura.

Para octubre de dicho año, un juez dejó sin efecto esa suspensión debido a que no acató las medidas cautelares que se le aplicaron, como fue su comparecencia cada mes, así como la notificación en caso de cambiar de domicilio.

En julio del 2024, Emilio Lozoya llegó a desdecirse de sus acusaciones, lo cual fue considerado un elemento con el que el equipo jurídico de Treviño buscaría revocar la orden de captura en contra de su cliente. Y es que, además, se apuntaba que ya no había motivo para su “persecución”, cuando la Interpol, ante la que se solicitó una ficha roja, la dio de baja por considerar que no se siguió el debido proceso, entre otros argumentos.