Israel pretende dividir Cisjordania

Smotrich sostiene un mapa que muestra el plan de asentamiento E1, ayer.

El ministro de Finanzas israelí, Bezalel Smotrich, confirmó ayer que el plan para construir 3,500 viviendas en la zona E1, entre Maale Adumim y Jerusalén Oriental, sigue adelante pese a la condena internacional. Organismos palestinos y defensores de derechos humanos advierten que el proyecto partirá en dos Cisjordania, dificultando la conexión entre Ramallah y Belén, enterrando la viabilidad de un Estado palestino.

La aprobación final se prevé el 20 de agosto, tras rechazar todas las apelaciones para frenar la obra. Por su parte, la ONU, la Unión Europea, Reino Unido y Canadá instaron a Israel a detener el proyecto, calificándolo de ilegal y contrario al derecho internacional. Israel argumenta que la zona es “territorio en disputa” y que el desarrollo responde a necesidades estratégicas y de seguridad.

El Tip: Si bien la aprobación del plan sería significativo, no queda claro el apoyo que tiene Smotrich de Netanyahu y la administración Trump

Organizaciones como Paz Ahora alertan que esta expansión, junto con el aumento de violencia de colonos y restricciones de movimiento, agrava la crisis en Cisjordania.