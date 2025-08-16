CSP: intentos de cohecho en Pemex fueron frenados

Los vinculados con el intento de soborno en Pemex, Mario Ávila y Ramón Rovirosa, en imagen de archivo.

Los intentos de soborno en Petróleos Mexicanos (Pemex), en los que estarían involucrados tres altos funcionarios de la paraestatal, se frenaron en cuanto se detectaron durante el sexenio pasado, aseguró la Presidenta Claudia Sheinbaum.

En conferencia, aseguró que los contratos, no se llevaron a cabo: “Sí hubo intento de soborno, pero todos los contratos e intentos fueron cancelados inmediatamente en ese momento, no hubo ningún acto de corrupción”.

La mandataria anunció que la próxima semana, la titular de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, Raquel Buentrostro, expondrá más detalles del caso, donde se podrían dar a conocer los nombres de los funcionarios involucrados.

El Tip: El lunes, la FGR realizó un cateo a la residencia de Mario Ávila, señalado de intento de cohecho en Pemex para obtener contratos de exploración junto con Ramón Rovirosa.

Las declaraciones se dan luego que el lunes, el Departamento de Justicia de EU dio a conocer los supuestos sobornos a funcionarios de Pemex entre 2019 y 2021 que hicieron dos empresarios. Uno de ellos Mario Alberto Ávila Lizárraga, el excandidato del PAN al gobierno de Campeche y prófugo de la justicia, y el otro, el empresario Ramón Alejandro Rovirosa.

“Es importante que sepan que estos contratos no se llevaron a cabo. Es decir, hubo un intento de soborno, pero no se llevaron a cabo. Los nombres, qué fue lo que ocurrió, cómo ocurrió en el momento, lo va a informar la secretaria Buenrostro en la próxima semana, para que todo el pueblo de México tenga la información y se sepa qué pasó, quiénes fueron los que intentaron hacer el soborno y cómo en su momento, Octavio (Romero), era director de Pemex, se cancelaron en el momento en que tuvieron conocimiento de estos contratos.

“Sí, se tiene toda la información. Se dio información de las personas, una que está detenida y otra que está fugitiva. La persona fugitiva trabajó en Pemex, fue candidato del PAN, pero en el momento que se tuvo conocimiento, se suspendieron esos contratos. Entonces, toda la información detallada de lo que pasó, cómo pasó, y si en el proceso es factible dar los nombres, se darán los nombres”, expuso.