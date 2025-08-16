El único que manda en México es el pueblo: CSP

Claudia Sheinbaum, presidenta de México, durante la conferencia matutina: “Las mañaneras del pueblo” realizada en la Base Aeronaval de Chetumal

La Presidenta Claudia Sheinbaum reiteró que “el único que manda en México es el pueblo”, en referencia a los dichos de su homólogo de Estados Unidos, Donald Trump, quien un día antes señaló que ‘México hace lo que le decimos que haga’”.

La jefa del Ejecutivo federal subrayó que la relación con Estados Unidos se basa en el respeto de la soberanía de ambas naciones, lo cual también ha quedado definido en la colaboración en materia migratoria y el acuerdo que se trabaja con el país vecino en materia de seguridad.

El Dato: El titular de la SSPC, Omar García Harfuch, dijo que un avión no tripulado de EU voló el 13 de agosto sobre el Edomex por petición y en colaboración con México.

Durante la conferencia mañanera de ayer, la mandataria afirmó: “Lo he dicho varias veces: el presidente Trump tiene una forma de hablar, pero como lo dije ayer, el único que manda en México es el pueblo. Así de sencillo y así de importante”, señaló la mandataria durante su conferencia matutina, realizada en la Base Aeronaval de Chetumal, Quintana Roo.

La mandataria dijo: “nuestra opinión siempre va a ser la autodeterminación de los pueblos, en el caso de México y de todos los países de América Latina. Se colabora, se coordina, hay instancias internacionales para resolver conflictos, pero nunca el intervencionismo”.

El pasado jueves, desde la oficina oval de la Casa Blanca, Trump señaló: “México hace lo que le decimos que haga y Canadá hace lo que le decimos que haga, porque tenemos las dos fronteras, la del norte y la del sur y ambas son horribles, pero ahora, algunas gentes dicen que es un milagro”.

Las declaraciones se produjeron después de que el Gobierno de México enviara a Estados Unidos a 26 capos del narcotráfico que estaban en cárceles de nuestro país y que eran requeridos por la justicia del vecino del norte.

Previo a las declaraciones de Trump, se generó una controversia en México por el sobrevuelo de un dron estadounidense en el espacio aéreo mexicano, en las cercanías de Valle de Bravo, situación que fue aclarada en su momento por el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), García Harfuch.

Al respecto, la Presidenta Claudia Sheimbaum comentó, en la conferencia del Pueblo del pasado miércoles, que “se hace la solicitud dentro de los marcos de colaboración para que haya un vuelo de los Estados Unidos, de equipos que no se tienen en México”.

Cuestionada ayer sobre el despliegue de fuerzas militares estadunidenses en el Caribe, Sheinbaum indicó que la Secretaría de Marina (Semar) informó al respecto en la reunión del Gabinete de Seguridad. Estados Unidos “usó buques que tiene desplegados en aguas internacionales, entre Panamá y Sudamérica”, precisó.

“Informó el secretario de Marina en el Gabinete que tienen desplegadas en aguas internacionales, en el sur, entre Panamá y Sudamérica, unos buques, nuestra posición siempre va a ser la autodeterminación de los pueblos”, sostuvo.

El despliegue de los militares en aguas internacionales del Caribe se dio a menos de una semana de que el presidente de EU, Donald Trump, emitiera una orden para que se utilice a las Fuerzas Armadas contra cárteles en América Latina.





Monreal respalda actuar prudente de Sheinbaum

› Por Claudia Arellano

El presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) y coordinador del grupo parlamentario de Morena, Ricardo Monreal Ávila, afirmó que no se puede confundir el diálogo y la colaboración de México con Estados Unidos con la sumisión y el entreguismo.

En entrevista con medios de comunicación, el legislador afirmó: “Le decimos desde la Cámara de Diputados a la Presidenta Claudia Sheinbaum que no está sola, que el movimiento que la llevó a la Presidencia está vivo y que estaremos en la disposición de respaldar y cerrar filas con ella frente a este clima que está viviendo México y que ella como jefa de Estado está enfrentando todos los días y que lo ha hecho muy bien”.

Reconoció que la Presidenta Sheinbaum respondió con mucha prudencia al decir que el gobierno que encabeza hace lo que diga el pueblo de México y lo que convenga al pueblo mexicano. Y, en este momento, señaló Ricardo Monreal, “esta es la conveniencia de México y de los Estados Unidos: que haya colaboración, cooperación y coordinación entre sus gobiernos y sus presidentes”.

El diputado Ricardo Monreal, en una conferencia de prensa. ı Foto: Cámara de Diputados

55 narcotraficantes entregó México a EU en colaboración

Subrayó que “la Presidenta ha sido cuidadosa, prudente, ha respondido con cabeza fría —dice ella—, pero eso le ha permitido al país estar en un proceso de búsqueda de soluciones a través del diálogo”.

Ricardo Monreal expresó su respaldo a la titular del Ejecutivo: “Le decimos desde la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión a la Presidenta Claudia Sheinbaum que no está sola, que el movimiento que la llevó a la presidencia está vivo y que estaremos en la disposición de respaldar y cerrar filas con ella frente a este clima que está viviendo México y que ella, como jefa de Estado, está enfrentando todos los días y que lo ha hecho muy bien”.

Sostuvo que, “en el Congreso de la Unión, en el Poder Legislativo, no compartimos las expresiones que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, hace hacia México; son expresiones que se inscriben en un estilo propio del presidente”.

Destacó el comportamiento republicano y sobrio que ha tenido la Presidenta “valoro mucho su actitud, como político y como legislador, porque no se engancha y actúa con serenidad y prudencia frente a gestos que cualquier personaje, que no tenga ese temple, podría aceptar la provocación. Pero la Presidenta no sólo tiene calidad moral, tiene el respaldo popular”.