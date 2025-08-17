Confirmado. La Secretaría de Bienestar ALERTA sobre fraudes; NO dan ningún tipo de crédito

Ariadna Montiel, titular de la Secretaría del Bienestar, ayer, en conferencia de prensa desde Palacio Nacional.

La Secretaría de Bienestar del Gobierno de México ha emitido una alerta urgente ante una nueva ola de fraudes que circulan a través de WhatsApp y otras plataformas digitales.

Los delincuentes están enviando mensajes falsos que prometen créditos, préstamos o bonos ligados a las Pensiones y Programas para el Bienestar. Estos mensajes suelen incluir enlaces a páginas web fraudulentas que solicitan datos personales y bancarios.

¿Qué está pasando?

Según la titular de la Secretaría de Bienestar, Ariadna Montiel Reyes, estos intentos de fraude se presentan principalmente como ofertas de créditos o bonos especiales para mujeres, adultos mayores o personas con discapacidad.

Los delincuentes aseguran que, a cambio de un pago o registro en línea, se puede acceder a estos apoyos. Sin embargo, la Secretaría aclara que todos los programas sociales son derechos constitucionales y se entregan de manera directa, sin intermediarios, a través de la tarjeta del Banco del Bienestar.

La Secretaría de Bienestar llama a derechohabientes a no caer en fraudes con supuestos bonos y créditos. ı Foto: Secretaría del Bienestar

¿Cómo identificar estos fraudes?

Los mensajes fraudulentos suelen tener las siguientes características:

Prometen créditos o bonos especiales que no existen.

Solicitan un pago o registro en línea para acceder a los apoyos.

Incluyen enlaces a páginas web no oficiales.

Utilizan un lenguaje urgente o alarmante para presionar al usuario.

Es importante destacar que la Secretaría de Bienestar no envía mensajes promocionales a través de WhatsApp. Todos los trámites para el registro o entrega de las Pensiones y Programas para el Bienestar son completamente gratuitos y deben realizarse únicamente a través de los canales oficiales.

¿Cómo protegerte?

Para evitar caer en estos fraudes, sigue estas recomendaciones:

No compartas tus datos personales ni bancarios con desconocidos.

No realices pagos para recibir apoyos sociales.

Verifica siempre la fuente de los mensajes que recibes. Los canales oficiales son:



Denuncia cualquier intento de fraude a través de los canales mencionados.

¿Qué hacer si ya fuiste víctima?

Si ya proporcionaste tus datos o realizaste un pago a través de estos fraudes, es crucial que tomes acción inmediata:

Contacta a la Línea de Bienestar al 800 639 42 64 para reportar el incidente. Informa a tu banco sobre posibles cargos no autorizados. Denuncia el fraude ante las autoridades competentes, como la Policía Cibernética o la Procuraduría Federal del Consumidor (PROFECO).

La Secretaría de Bienestar reitera que todos los apoyos sociales son gratuitos y no requieren gestores ni intermediarios. Mantente informado a través de los canales oficiales y comparte esta información con tus familiares y amigos para evitar que caigan en estos engaños