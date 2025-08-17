Confirmado. La Secretaría de Bienestar ALERTA sobre fraudes; NO dan ningún tipo de crédito

La Secretaría de Bienestar del Gobierno de México ha emitido una alerta urgente ante una nueva ola de fraudes que circulan a través de WhatsApp y otras plataformas digitales.
Los delincuentes están enviando mensajes falsos que prometen créditos, préstamos o bonos ligados a las Pensiones y Programas para el Bienestar. Estos mensajes suelen incluir enlaces a páginas web fraudulentas que solicitan datos personales y bancarios.
¿Qué está pasando?
Según la titular de la Secretaría de Bienestar, Ariadna Montiel Reyes, estos intentos de fraude se presentan principalmente como ofertas de créditos o bonos especiales para mujeres, adultos mayores o personas con discapacidad.
Los delincuentes aseguran que, a cambio de un pago o registro en línea, se puede acceder a estos apoyos. Sin embargo, la Secretaría aclara que todos los programas sociales son derechos constitucionales y se entregan de manera directa, sin intermediarios, a través de la tarjeta del Banco del Bienestar.
¿Cómo identificar estos fraudes?
Los mensajes fraudulentos suelen tener las siguientes características:
- Prometen créditos o bonos especiales que no existen.
- Solicitan un pago o registro en línea para acceder a los apoyos.
- Incluyen enlaces a páginas web no oficiales.
- Utilizan un lenguaje urgente o alarmante para presionar al usuario.
Es importante destacar que la Secretaría de Bienestar no envía mensajes promocionales a través de WhatsApp. Todos los trámites para el registro o entrega de las Pensiones y Programas para el Bienestar son completamente gratuitos y deben realizarse únicamente a través de los canales oficiales.
¿Cómo protegerte?
Para evitar caer en estos fraudes, sigue estas recomendaciones:
- No compartas tus datos personales ni bancarios con desconocidos.
- No realices pagos para recibir apoyos sociales.
- Verifica siempre la fuente de los mensajes que recibes. Los canales oficiales son:
- Denuncia cualquier intento de fraude a través de los canales mencionados.
¿Qué hacer si ya fuiste víctima?
Si ya proporcionaste tus datos o realizaste un pago a través de estos fraudes, es crucial que tomes acción inmediata:
- Contacta a la Línea de Bienestar al 800 639 42 64 para reportar el incidente.
- Informa a tu banco sobre posibles cargos no autorizados.
- Denuncia el fraude ante las autoridades competentes, como la Policía Cibernética o la Procuraduría Federal del Consumidor (PROFECO).
La Secretaría de Bienestar reitera que todos los apoyos sociales son gratuitos y no requieren gestores ni intermediarios. Mantente informado a través de los canales oficiales y comparte esta información con tus familiares y amigos para evitar que caigan en estos engaños