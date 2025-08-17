Embajador de Estados Unidos felicita a selección femenil de México por bicampeonato en Flag Football

El embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, felicitó a la selección mexicana femenil de Flag Football por coronarse bicampeonas en los World Games, y destacó que el deporte construye puentes duraderos entre ambas naciones.

A través de sus redes sociales, el diplomático sostuvo que el triunfo de las deportistas mexicanas refleja de los valores de trabajo en equipo, disciplina y dedicación.

“Felicitaciones a la Selección Mexicana Femenil de #FlagFootball por coronarse bicampeonas en los World Games. Este triunfo refleja los valores de trabajo en equipo, disciplina y dedicación, y subraya cómo el deporte construye puentes duraderos entre nuestras naciones"

Un ejemplo de los fuertes vínculos que seguimos construyendo desde la @USEmbassyMEX es la mariscal de campo 🇺🇸 de @usafootball, @VanitaKrouch, quien vino a 🇲🇽 para capacitar a jóvenes talentos a través del Sports Envoys Program. Estos esfuerzos reflejan cómo el deporte fortalece… pic.twitter.com/e9jIELPeRc — Embajador Ronald Johnson (@USAmbMex) August 17, 2025

“Con la afición más grande de la @nflmx fuera de los Estados Unidos, México continúa expandiendo el alcance y la pasión por este deporte”, añadió el estadounidense.

En un segundo mensaje, mencionó el trabajo de la mariscal de campo de Estados Unidos, Vanita Krouch, quien vino a México para capacitar a jóvenes talentos a través del Sports Envoys Program, como parte de los vínculos que se construyen con los mexicanos desde la embajada.

“Estos esfuerzos reflejan cómo el deporte fortalece los lazos entre nuestras sociedades e inspira a las futuras generaciones”, subrayó Ronald Johnson.

