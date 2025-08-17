Erin se degrada a Huracán Categoría 3 y se aleja de costas mexicanas

El huracán Erin se degradó a categoría 3 en la escala Saffir-Simpson mientras se desplaza hacia el oeste-noroeste en aguas del Atlántico, a más de dos mil kilómetros de las costas mexicanas, informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).
De acuerdo con el comunicado, a las 03:00 horas de este domingo el centro del ciclón se localizaba a 245 kilómetros al norte de San Juan, Puerto Rico, y a 2,125 kilómetros al este de Cancún, Quintana Roo. Erin registra vientos sostenidos de 205 kilómetros por hora y rachas de hasta 250 kilómetros por hora, con una presión mínima central de 940 hectopascales.
El organismo subrayó que el sistema “no genera efectos en el país y no representa peligro para territorio nacional”. Por ello, no se emitieron recomendaciones de protección civil para la población mexicana.
Según el pronóstico, Erin podría fortalecerse en los próximos días y podría alcanzar la categoría 4 este domingo por la tarde, cuando se ubique a 1,960 kilómetros al este de Cancún. En su trayectoria, el huracán se mantendrá sobre aguas abiertas del Atlántico y se alejará gradualmente del Caribe.
El SMN detalló que, en su recorrido, Erin conservará condiciones de huracán mayor hasta el próximo martes, cuando se prevé que comience a perder intensidad y descienda a categoría 2, ya más alejado de territorio nacional.
El organismo anunció que emitirá un nuevo aviso a las 15:15 horas, “o antes si ocurren cambios significativos” en la evolución del fenómeno.
