FGR extradita a EU a dos mexicanos acusados de delitos sexuales

La Fiscalía General de la República (FGR) entregó en extradición a Estados Unidos a dos personas de nacionalidad mexicana requeridas por delitos sexuales.

De acuerdo con un comunicado de la FGR, Francisco “L” fue reclamado por el Tribunal de Distrito del Condado de Harris, Texas, por los delitos de abuso sexual continuo, lesión sexual calificada e indecencia, todos cometidos en contra de dos menores de edad.

El acusado había sido detenido en abril de este año en Matamoros, Tamaulipas.

En un segundo caso, Francisco “C” fue requerido por el mismo tribunal estadounidense por los delitos de agresión sexual agravada e indecencia en perjuicio de un menor.

Según informó la FGR, esta persona fue detenida también en abril en la Ciudad de México.

Ambos individuos fueron entregados en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México a agentes designados del gobierno estadounidense, quienes se encargaron de su traslado final.

La extradición ocurre en un contexto de cooperación reforzada entre México y Estados Unidos en materia de justicia. Apenas en días recientes, el Gobierno mexicano concedió la entrega de 26 integrantes de cárteles de la droga, entre ellos figuras de alto perfil como Abigael González Valencia, líder de “Los Cuinis”, y Roberto Salazar, implicado en el asesinato de un alguacil en territorio estadounidense.

Estas acciones forman parte de una estrategia binacional contra el crimen organizado y responden a solicitudes del Departamento de Justicia de Estados Unidos, que ha prometido no aplicar la pena de muerte a los extraditados.

Lo anterior al mismo tiempo que la administración de Donald Trump ha intensificado la presión sobre México para frenar el tráfico de drogas —en particular de fentanilo—, además de catalogar a seis cárteles mexicanos como organizaciones terroristas.

En este escenario, el gobierno de Claudia Sheinbaum ha señalado que las extradiciones se realizan bajo un marco de soberanía y respeto, en coordinación con las autoridades estadounidenses.

