Pensión Bienestar

Calendario Pensión Bienestar: Así quedan las fechas del nuevo registro

Recuerda que cada uno de los beneficiarios deberá de entregar los documentos necesarios

La Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores entrega 6,200 pesos cada bimestre.
La Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores entrega 6,200 pesos cada bimestre. Foto: Gobierno de México
Por:
Jessica Piña

Este lunes 18 de agosto de 2025, la Secretaría del Bienestar, a través de su titular Ariadna Montiel, anunció el nuevo calendario de registro para la Pensión del Bienestar, dirigido a personas adultas mayores que ya tienen 65 años cumplidos o los cumplirán próximamente. Este programa ofrece un apoyo económico bimestral de 6 200 pesos depositado directamente en una tarjeta del Banco del Bienestar.

Periodo de registro y calendario por letra del apellido

  • Fechas de registro: del 18 al 30 de agosto de 2025, con atención de lunes a sábado
  • Horario de atención en módulos: de 10:00 a 16:00 horas (aunque algunos medios mencionan hasta las 14:00 para ciertos días)

Calendario de agosto

  • Lunes 18 de agosto: A, B
  • Martes 19 de agosto: C
  • Miércoles 20 de agosto: D, E, F
  • Jueves 21 de agosto: G
  • Viernes 22 de agosto: H, I, J, K, L
  • Lunes 25 de agosto: M
  • Martes 26 de agosto: N, Ñ, O
  • Miércoles 27 de agosto: P, Q
  • Jueves 28 de agosto: R
  • Viernes 29 de agosto: S
  • Lunes 1 de septiembre: T, U
  • Martes 2 de septiembre: V, W, X, Y, Z

Documentos que necesitas llevar

Para realizar el trámite, se necesita llevar estos documentos (original y copia):

  • Identificación oficial vigente (credencial para votar, pasaporte, cartilla militar, cédula profesional, credencial del INAPAM o carta de identidad).
  • CURP impreso reciente.
  • Acta de nacimiento.
  • Comprobante de domicilio con antigüedad no mayor a seis meses (recibo de luz, agua, teléfono, gas o predial).
  • Teléfono de contacto (celular y casa).

¿Para quién aplica este registro?

  • Personas mayores de 65 años, tanto hombres como mujeres, que aún no estén inscritas en la Pensión del Bienestar.
  • También se aclara que las mujeres entre 60 y 64 años pueden registrarse en el programa Mujeres Bienestar, que otorga 3 000 pesos bimestrales. Al cumplir 65, el registro se actualiza automáticamente, habilitándolas para recibir la Pensión del Bienestar

¿Dónde puedo registrarme?

Acude al módulo del Bienestar más cercano a tu domicilio, de lunes a sábado, en el horario establecido. Puedes encontrar la ubicación exacta en:

TE RECOMENDAMOS:
Resultados del Chispazo de hoy 18 de agosto del 2025.
Sorteos

Resultados del Chispazo de hoy 18 de agosto del 2025. Ve los números ganadores

ubicatumodulo.bienestar.gob.mx

¿Qué sigue después del registro?

Una vez inscrito y con la tarjeta del Banco del Bienestar en mano, podrás recibir el primer pago de 6 200 pesos, correspondiente al bimestre que sigue (probablemente noviembre-diciembre si se considera el calendario usual)

No olvides que necesitas acudir solo en el día que te corresponde para hacer el registro.

Temas:
TE RECOMENDAMOS:
Alejandro Germán Mondragón, apodado en redes como Lord Pádel, fue captado en video golpeando a un instructor en un club de Atizapán.
Por amparo

Reportan liberación de ‘Lord Padel’ tras ingreso al penal