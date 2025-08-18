Calendario Pensión Bienestar: Así quedan las fechas del nuevo registro

Este lunes 18 de agosto de 2025, la Secretaría del Bienestar, a través de su titular Ariadna Montiel, anunció el nuevo calendario de registro para la Pensión del Bienestar, dirigido a personas adultas mayores que ya tienen 65 años cumplidos o los cumplirán próximamente. Este programa ofrece un apoyo económico bimestral de 6 200 pesos depositado directamente en una tarjeta del Banco del Bienestar.
Periodo de registro y calendario por letra del apellido
- Fechas de registro: del 18 al 30 de agosto de 2025, con atención de lunes a sábado
- Horario de atención en módulos: de 10:00 a 16:00 horas (aunque algunos medios mencionan hasta las 14:00 para ciertos días)
Calendario de agosto
- Lunes 18 de agosto: A, B
- Martes 19 de agosto: C
- Miércoles 20 de agosto: D, E, F
- Jueves 21 de agosto: G
- Viernes 22 de agosto: H, I, J, K, L
- Lunes 25 de agosto: M
- Martes 26 de agosto: N, Ñ, O
- Miércoles 27 de agosto: P, Q
- Jueves 28 de agosto: R
- Viernes 29 de agosto: S
- Lunes 1 de septiembre: T, U
- Martes 2 de septiembre: V, W, X, Y, Z
Documentos que necesitas llevar
Para realizar el trámite, se necesita llevar estos documentos (original y copia):
- Identificación oficial vigente (credencial para votar, pasaporte, cartilla militar, cédula profesional, credencial del INAPAM o carta de identidad).
- CURP impreso reciente.
- Acta de nacimiento.
- Comprobante de domicilio con antigüedad no mayor a seis meses (recibo de luz, agua, teléfono, gas o predial).
- Teléfono de contacto (celular y casa).
¿Para quién aplica este registro?
- Personas mayores de 65 años, tanto hombres como mujeres, que aún no estén inscritas en la Pensión del Bienestar.
- También se aclara que las mujeres entre 60 y 64 años pueden registrarse en el programa Mujeres Bienestar, que otorga 3 000 pesos bimestrales. Al cumplir 65, el registro se actualiza automáticamente, habilitándolas para recibir la Pensión del Bienestar
¿Dónde puedo registrarme?
Acude al módulo del Bienestar más cercano a tu domicilio, de lunes a sábado, en el horario establecido. Puedes encontrar la ubicación exacta en:
ubicatumodulo.bienestar.gob.mx
¿Qué sigue después del registro?
Una vez inscrito y con la tarjeta del Banco del Bienestar en mano, podrás recibir el primer pago de 6 200 pesos, correspondiente al bimestre que sigue (probablemente noviembre-diciembre si se considera el calendario usual)
No olvides que necesitas acudir solo en el día que te corresponde para hacer el registro.