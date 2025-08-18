Finabien se mantiene como mejor remesadora, reporta Profeco

Por segunda semana consecutiva, la Financiera del Bienestar (Finabien) se mantiene como la mejor remesadora para los connacionales que hacen envíos de dinero desde el extranjero a sus familias.

Al participar en la conferencia de prensa de la Presidencia Claudia Sheinbaum, el titular de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), Iván Escalante, subrayó que Finabien es la que a la fecha ofrece las mejores comisiones y tipo de cambio.

Sobre el monitoreo de precios de las gasolinas, subrayó que se mantiene el cumplimiento del acuerdo firmado entre líderes del sector y el Gobierno Federal, bajo el cual el costo promedio por litro es de 23.56 pesos.

“En nuestro seguimiento a los precios de la gasolina regular, tenemos el precio promedio al 15 de agosto en 23 pesos con 56 centavos por litro y en este monitoreo detectamos que la que da más o precio justo 23.16 está Petroblú en Zapopan, Jalisco”, señaló.

La Profeco recomendó a los consumidores revisar las ferias de regreso a clases que han tenido buena asistencia, para encontrar los mejores precios.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

FGR