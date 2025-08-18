Martes de frescura Walmart: las mejores ofertas HOY 19 de agosto

Como cada semana Walmart presenta sus mejores ofertas en este martes de frescura, en el que frutas, verduras y diversas carnes se encuentran en los precios más bajos.
Por lo que si estás pensando en realizar tus compras para la semana este martes 19 de agosto te dejamos una lista con las mejores ofertas que vas a encontrar, no solo en Walmart.
Ofertas en frutas y verduras
- Todos los aguacates: $34.90 el kilo
- Mango Paraíso: $16.90 el kilo
- Melón chino: $16.90 el kilo
- Sandía roja: $9.90 el kilo
- Papaya maradol: $19.90 la pieza
- Elote blanco: $29.90 el kilo
- Pepino: $19.90 el kilo
- Jitomate saladett: $19.90 el kilo
- Papa blanca: $29.90 la pieza
- Kiwi verde: $79.00 el kilo
Ofertas en carnes y pescado
- Chuleta ahumada: $112.00 el kilo
- Pechuga sin hueso: $174.00 el kilo
- Milanesa de Pollo: $174.00 el kilo
- Milanesa de cerdo: $138.00 el kilo
- Molida de Sirloin 90|10: $159.00 el kilo
- Molida de res 90/10: $159.00 el kilo
- Milanesa de res: $179.00 el kilo
- Filete Tilapia: $109.00 el kilo
