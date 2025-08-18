Martes de frescura Walmart: las mejores ofertas HOY 19 de agosto

Como cada semana Walmart presenta sus mejores ofertas en este martes de frescura, en el que frutas, verduras y diversas carnes se encuentran en los precios más bajos.

Por lo que si estás pensando en realizar tus compras para la semana este martes 19 de agosto te dejamos una lista con las mejores ofertas que vas a encontrar, no solo en Walmart.

Ofertas en frutas y verduras

Todos los aguacates: $34.90 el kilo

Mango Paraíso: $16.90 el kilo

Melón chino: $16.90 el kilo

Sandía roja: $9.90 el kilo

Papaya maradol: $19.90 la pieza

Elote blanco: $29.90 el kilo

Pepino: $19.90 el kilo

Jitomate saladett: $19.90 el kilo

Papa blanca: $29.90 la pieza

Kiwi verde: $79.00 el kilo

Ofertas en carnes y pescado

Chuleta ahumada: $112.00 el kilo

Pechuga sin hueso: $174.00 el kilo

Milanesa de Pollo: $174.00 el kilo

Milanesa de cerdo: $138.00 el kilo

Molida de Sirloin 90|10: $159.00 el kilo

Molida de res 90/10: $159.00 el kilo

Milanesa de res: $179.00 el kilo

Filete Tilapia: $109.00 el kilo

Verduras frecas ı Foto: Pixabay

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

LMCT