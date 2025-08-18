Sheinbaum critica señalamientos a Gutiérrez Müller por supuesta residencia en Madrid: ‘mentiras de la derecha’

La presidenta Claudia Sheinbaum criticó los señalamientos que opositores y desde espacios mediáticos se hicieron en contra de la escritora y esposa del expresidente, Beatriz Gutiérrez Müller, sobre quien se aseguró que salió de México para ir a vivir a España.

A propósito, la presidenta negó el cambio de residencia de Gutiérrez Müller, y criticó que estos señalamientos son “mentiras” de los opositores a los gobiernos de la Cuarta Transformación. Incluso, dijo que el diario ABC que publicó la noticia, es afín a las ideas de estos grupos.

La Presidenta de México, Claudia Sheinbaum, en Palacio Nacional. ı Foto: Captura de pantalla.

Ayer sale en el periódico español de derecha, el ABC, que Beatriz Gutiérrez Müller se fue a vivir a España. Y vean hoy todos los comentócratas y criticando. [...] Ella vive en México. Ya lo respondió. Ah, pero la mentira... Claudia Sheinbaum, presidenta de México



Asimismo volvió a reprochar que no se reconozcan los resultados que dio a conocer el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) sobre la salida de 13.4 millones de mexicanos de la pobreza, entre 2018 y 2024.

Beatriz Gutiérrez Müller, esposa del expresidente Andrés Manuel López Obrador. ı Foto: Cuartoscuro

La mandataria mencionó que a pesar de esta situación, a la que considera una “ofensiva” en contra del movimiento de la 4T, la población mantiene su respaldo.

No vamos a traicionar, no vamos a regresar al pasado, aunque muchos añoren regresar al pasado y a pesar de un montón de medios de comunicación. Que no quieren decir lo que las buenas noticias de México y que buscan la crítica como de lugar basada incluso en la mentira. A pesar de ello tenemos apoyo popular. ¿Por qué? Porque no hemos traicionado. Ni vamos a traicionar Claudia Sheinbaum, presidenta de México



Por la mañana, Beatriz Gutiérrez Müller respondió a la publicación del diario ABC en la cual se aseguraba que estaba en curso su cambio de residencia a un lujoso barrio en Madrid, España.

A propósito, la académica aseguró que mantiene sus actividades de docencia e investigación en México, por lo que no se ha ido a vivir a España “ni a ningún otro lado”.

Soy independiente de la política. No estoy en eso. Me dedico, desde hace décadas, a la docencia e investigación en una universidad pública de mi país, donde continúo trabajando, y desde luego no me he ido a vivir allá [España] ni a ningún otro lado Beatriz Gutiérrez Müller, en una carta



