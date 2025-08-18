Sorteo de préstamos del ISSSTE 2025: ¿En cuál van y cómo participar?

La Pensión del ISSSTE se entrega a partir de cierta edad en México.

El Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) anunció el calendario de su Sorteo de Préstamos Personales 2025, un programa que cada año beneficia a miles de trabajadores, pensionados y jubilados con créditos accesibles para cubrir diferentes necesidades.

Este esquema busca garantizar un proceso más justo y transparente en la asignación de los préstamos, ya que los interesados participan en sorteos electrónicos y no en filas presenciales como ocurría en el pasado.

¿Cómo funciona el sorteo del ISSSTE?

El mecanismo es sencillo: los derechohabientes que deseen obtener un préstamo personal deben registrarse en la plataforma oficial del ISSSTE, donde se habilitan las convocatorias por etapas. Posteriormente, se realiza un sorteo electrónico en el que se asignan los créditos de manera aleatoria entre los solicitantes.

Quienes resultan ganadores reciben una notificación directamente en su correo electrónico y también pueden verificar el resultado en la página web del instituto. De esta forma, se asegura que todos los participantes tengan la misma oportunidad de acceder a los beneficios.

Tipos de préstamos disponibles en 2025

El ISSSTE ofrece distintas modalidades de créditos, diseñadas según las necesidades de los trabajadores y pensionados:

Préstamos ordinarios : se destinan a gastos personales generales.

Préstamos especiales : pueden utilizarse para la compra de bienes duraderos o necesidades específicas.

Préstamos conmemorativos : dirigidos a trabajadores con antigüedad considerable.

Préstamos para damnificados: pensados en apoyar a derechohabientes que sufrieron pérdidas por desastres naturales.

Cada tipo de préstamo tiene montos y plazos diferentes, por lo que los interesados deben revisar cuidadosamente cuál se ajusta mejor a su situación.

¿En qué sorteo van?

Actualmente, el sorteo del ISSSTE que se está llevando a cabo es el número 20 de carácter ordinario, en el que tuvo su inscripción el pasado 17 del mes y este lunes 18 se hará el sorteo.

Así va el calendario de préstamos:

Sorteo 21 (exclusivo adultos mayores): registro hasta el 27 de agosto, sorteo el 28 de agosto de 2025.

Sorteo 22 (convencional): registro hasta el 3 de septiembre, sorteo el 4 de septiembre de 2025.

Sorteo 23 (convencional): registro hasta el 17 de septiembre, sorteo el 18 de septiembre de 2025.

📰 #COMUNICADO



Asigna ISSSTE más de 9 mil préstamos personales en el decimonoveno sorteo del año.



🔗https://t.co/HrdWBy6fs6 pic.twitter.com/tcexzE7A7Y — Issste Nayarit (@Issste_Nayarit) August 6, 2025

Requisitos para participar

Para poder inscribirse en el sorteo, los derechohabientes deben cumplir con las siguientes condiciones:

Estar activo en el régimen del ISSSTE como trabajador, jubilado o pensionado.

Contar con una cuenta en la plataforma del ISSSTE (la cual puede crearse en línea).

No tener un préstamo vigente o, en caso de tenerlo, estar al corriente con los pagos.

Registrarse en las fechas indicadas por el instituto para cada etapa.

¿Dónde consultar los resultados?

Los ganadores se publican en el portal oficial del ISSSTE y también reciben un aviso en su correo electrónico. Es importante revisar constantemente el sitio web para no dejar pasar la oportunidad de aceptar el préstamo en caso de haber sido seleccionado.