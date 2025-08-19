Amplía ISSSTE capacidad hospitalaria con el inicio de obra de tres nuevas unidades médicas

El director general del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), Martí Batres Guadarrama, informó en la conferencia matutina: “Las mañaneras del pueblo” de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, el inicio de las obras de construcción de tres nuevas unidades médicas del organismo, como parte de las acciones de fortalecimiento de la infraestructura hospitalaria, en beneficio de las y los derechohabientes.

“¡El @ISSSTE_mx se amplía! Esta mañana informé con la Presidenta @Claudiashein sobre las tres nuevas obras que iniciamos en últimos días a favor de nuestra derechohabiencia. Se trata de: la construcción del Hospital Regional de Alta Especialidad en Oaxaca; la demolición del viejo inmueble que albergó al Hospital “Dr. Gonzalo Castañeda” en Ciudad de México; la construcción de una nueva Unidad Médica Familiar en el norte de Tamaulipas”, publicó en sus redes sociales.

En presencia del secretario de Salud del Gobierno de México, David Kershenobich Stalnikowitz, Martí Batres señaló que el nuevo Hospital Regional de Alta Especialidad (HRAE) del ISSSTE en Oaxaca, se ubicará en el municipio de San Lorenzo Cacaotepec, sustituirá al viejo Hospital Regional “Presidente Benito Juárez” y brindará atención a pacientes de Oaxaca, Puebla y Veracruz.

El proyecto contempla una superficie de construcción de 51 mil metros cuadrados (m²), dentro de un terreno de más de 108 mil m², con una inversión de 3 mil 500 millones de pesos (mdp). Además, estará equipado con 250 camas censables, 10 quirófanos, un helipuerto y 36 especialidades.

“Va a ser un hospital muy moderno, con las características de los hospitales de Torreón o de Tlajomulco, que ya ha inaugurado la Presidenta Claudia Sheinbaum. Y, por otro lado, va a responder a la demanda de trabajadoras y trabajadores del estado de Oaxaca, especialmente de maestras y maestros que han demandado este hospital. Así, comenzamos con la obra de acuerdo a los tiempos que nos propusimos”, compartió.

Mientras que en la zona norte de la Ciudad de México, en Tlatelolco, detalló, comenzó la demolición del edificio de seis niveles que albergó al Hospital “Dr. Gonzalo Castañeda”, inactivo durante 13 años al ser catalogado de alto riesgo. En su lugar se construirá una nueva unidad que beneficiará a 100 mil 408 derechohabientes de este punto de la capital del país.

“Esto ha sido muy bien recibido por trabajadoras y trabajadores del ISSSTE, por derechohabientes, especialmente de la zona norte de la Ciudad de México que se vieron afectados cuando se cerró este hospital, pero también por vecinas y vecinos de Tlatelolco que ven esta obra como un proceso también de regeneración urbana y social en la zona”, subrayó.

Martí Batres compartió que habrá una nueva Unidad de Medicina Familiar en el municipio de Gustavo Díaz Ordaz, Tamaulipas, donde se invertirán 11.7 mdp para beneficiar a 2 mil 252 derechohabientes con un consultorio de medicina familiar, uno de estomatología, así como una sala de curaciones, distribuidos en una superficie de construcción de 272 mil 21 m².

Finalmente, el director general destacó que la estrategia de Jornadas Quirúrgicas registra un avance del 72.2 por ciento, con un total de 2 mil 217 intervenciones de cataratas, rodilla, riñón y próstata, llevadas a cabo durante julio y agosto en 35 sedes médicas de todo el país.

“Vamos a rebasar ampliamente esta meta y vamos a lograr más cirugías de las que teníamos programadas a través de estas jornadas quirúrgicas que se están realizando en diversas regiones del país”, concluyó.