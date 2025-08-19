Morena ve discurso construido en un “cuarto de guerra”

Árturo Ávila, vocero de Morena en la Cámara baja, en conferencia de prensa el pasado 26 de mayo

Sobre el mensaje que subió este lunes a sus redes Beatriz Gutiérrez Müller respecto a la publicación en un medio español que afirma que Beatriz Gutiérrez vive en una zona lujosa de España, Arturo Ávila, vocero de Morena en la Cámara de Diputados, consideró que es narrativa de la oposición y que tiene la impresión de que es una narrativa de comunicación construida en el “cuarto de guerra” de la oposición.

“Ha sido muy clara la carta que ha publicado la doctora Beatriz diciendo que es falso que esté viviendo en España. Entonces, me da la impresión de que es una narrativa de comunicación construida en el cuarto de guerra de la oposición ante la falta de agenda política y de resultados”, aseguró el legislador morenista.

Ávila Anaya aseguró que España es el “lugar favorito del PRIAN para vivir”, pues ahí radican los expresidentes Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto.

TE RECOMENDAMOS: INE presupuesto 2026 Fantasma de recorte crispa a los partidos

El Tip: El 1 de marzo de 2019, López Obrador dio a conocer una carta enviada al rey de España, Felipe VI, en la cual le pedía reconocer las atrocidades durante la Conquista en México.

El coordinador del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en la Cámara de Diputados, Rubén Moreira dijo: “lo que yo no vi es que ella haya dicho que no va a ir a Europa; tampoco que ella haya negado que quiere adquirir la nacionalidad española, que en todo caso tendría derecho, si la ley de aquel país se lo permite”.

Criticó que la esposa del expresidente, Beatriz Gutiérrez Müller, no haya dicho en su carta aclaratoria que no busque la nacionalidad española, pues señaló que no tendría nada de malo que la académica pretenda ir a España y quiera ser ciudadana del país europeo. “Lo malo es que ella y el exmandatario han polarizado tanto con esa idea de que los actuales gobernantes españoles deberían pedir perdón a México por los agravios que cometieron a los habitantes de estas tierras, los españoles que invadieron hace más de 500 años”.

Marko Cortés, senador del PAN dijo a La Razón, que debería llevar como título “la incongruencia del perdón”, pues “pasaron de pedir perdón a irse a vivir allá a España”, como lo publicó el diario ABC de ese país, lo cual desmintió la historiadora.