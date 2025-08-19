PAN ve simulación en lucha anticrimen

Para Acción Nacional, “la herencia de la narcopolítica de AMLO” es la razón por la cual Estados Unidos tiene a 30 de las 32 entidades federativas con problemas de “altísima criminalidad” y acusó la simulación del gobierno en combate al crimen.

“Y Estados Unidos les sugiere a sus ciudadanos no venir a México porque hay altos niveles de delincuencia; esa es la imagen que Morena quiere que tengamos”, dijo el diputado panista Federico Doring.

Además, lamentó que México no haya logrado conservar la paz y tranquilidad del país a pesar de tanto presumir el desmantelamiento de narcolaboratorios y aprehensiones. “Decomisos de huachicol fiscal, la clave sigue siendo que esos decomisos no están sustentados con detenciones puestas a vinculación a proceso ni sentencias”, consideró.

30 estados del país son catalogados con “altísima criminalidad” por EU

Agregó que las opiniones que ha emitido EU sobre la inseguridad en México deben tomarse en cuenta y no subestimarlas. “El Gobierno de México combate los medios con los que se llevan a cabo la criminalidad en el país, pero no a los criminales, y eso es lo que le está faltando a esta gestión que se vende como el Segundo Piso de la Cuarta Transformación”, dijo.

Döring dijo que se decomisa “producto malhabido, pero no se encarcela a los delincuentes”. “Mientras eso no suceda, no bajará la criminalidad en México porque se les da la oportunidad de que lo repitan y repitan. No queremos combate propagandístico a la delincuencia organizada, exigimos combate judicial y financiado; sólo eso puede acabar con las operaciones ilícitas”, comentó.

En su caso, Raúl Torres Guerrero, legislador migrante panista, precisó que mientras no haya una lucha frontal contra el crimen organizado, EU verá a México y a la Ciudad de México, principalmente, con miedo en vez de que seamos un espacio para la inversión y generación de empleos.