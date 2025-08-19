Refuerzan con 100 patrullas policía estatal de Sinaloa

El gobernador Rubén Rocha Moya y Omar García Harfuch, ayer, en reunión con el Gabinete de Seguridad.

En el marco de la entrega de 100 patrullas a la policía estatal, el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, informó que los homicidios en Sinaloa bajaron de 5.9 a 3.6 en promedio diario; además, fueron detenidas mil 615 personas por delitos de alto impacto de octubre a la fecha.

A través de su cuenta de X, el funcionario expuso también que fueron decomisadas 64 toneladas de droga y más de tres mil armas de fuego de distintos calibres. También se lograron desmantelar 105 narcolaboratorios, producto, dijo, de los trabajos coordinados entre el gobierno del estado y el Gabinete de Seguridad.

Señaló que, por instrucciones de la Presidenta Claudia Sheinbaum, el gabinete integrado por la SSPC, Defensa, Marina, Guardia Nacional además de la Fiscalía General, continúa el fortalecimiento de la seguridad en Sinaloa.

Prueba de ello, explicó, es la entrega de un centenar de patrullas a la policía del estado, así como la firma del convenio de la Defensa con el gobierno de Sinaloa para el reclutamiento y capacitación de 150 elementos para la Secretaría de Seguridad Pública Estatal.

El gobernador del estado, Rubén Rocha Moya, agradeció a la Presidenta Sheinbaum por el respaldo federal, y subrayó que las reuniones de seguimiento con representantes de las corporaciones nacionales se realizan de forma quincenal.

“Hemos alcanzado avances importantes gracias al operativo y la coordinación interinstitucional, aunque persiste el desafío de lograr seguridad plena en la región”, sostuvo durante su intervención, tras la firma del convenio.

Además, resaltó que los operativos recientes han permitido la incautación de armas, drogas y la detención de personas vinculadas a la violencia. “De junio a julio, los homicidios disminuyeron 20 por ciento en Sinaloa, y del 17 de julio al 17 de agosto, la reducción fue del 35 por ciento”, afirmó.

El titular de Seguridad Pública del estado, Óscar Rentería Schazarino, informó que las nuevas unidades se suman a los seis camiones blindados Ocelot entregados previamente por la Secretaría de la Defensa Nacional. En ese sentido, hizo un llamado al personal de la policía estatal a utilizar estos vehículos para fortalecer sus labores y protegerse en el cumplimiento de su deber.

A la sesión realizada en la Base Aérea Número 10 de Culiacán asistieron también los titulares de la Defensa, Ricardo Trevilla Trejo; de la Marina, Raymundo Pedro Morales Ángeles, y el comandante de la Guardia Nacional (GN), Hernán Cortés Hernández, así como empresarios, directivos de medios de comunicación y autoridades del Poder Legislativo y Judicial locales.

La Fiscalía General de la República (FGR) dio a conocer que elementos de la Policía Federal Ministerial de la Agencia de Investigación Criminal incautaron alrededor de 120 mil litros de sustancias con las características de la acetona, tolueno, sosa cáustica, ácido clorhídrico, ácido sulfúrico, etanol, acetato de plomo, alcohol bencílico, entre otras.

En un comunicado, agregó que también fue asegurado un tractocamión, un remolque, un montacarga y objetos del delito, durante un operativo en la colonia Barrancos, de Culiacán, Sinaloa.

La dependencia señaló que las sustancias decomisadas y los vehículos quedaron a disposición del Ministerio Público Federal, para continuar con la carpeta de investigación correspondiente.