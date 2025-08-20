“Exabruptos con EU no deben tensar la relación”

En los últimos ocho meses, la relación entre México y EU tiene una intensidad muy fuerte que ha permitido avances significativos en el desmoronamiento de los cárteles mexicanos, a pesar de los problemas de comunicación entre ambos países; sin embargo, hay que cuidar que los “exabruptos” no la pongan en riesgo.

Samuel González, experto en seguridad, afirmó lo anterior, luego de que la Presidenta Claudia Sheinbaum aclarara que no hay un acuerdo con la Administración para el Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés) para colaborar en el Proyecto Portero que anunció el lunes en Washington.

“Lo que ha pasado en los últimos ocho meses es que la colaboración entre el gobierno mexicano y el gobierno norteamericano ha sido una colaboración muy intensa. Ha sido una colaboración no exenta de exabruptos, pero sí de gran eficacia, que ha implicado que el gobierno mexicano ha enviado a 55 personas, primero 29 y luego 26.

El Tip: El Proyecto Portero busca enfrentar a “guardianes de cárteles” en las rutas que utilizan para ingresar a EU, informó el lunes la DEA.

“Se ha dado un tema de colaboración importante en este aspecto, en el cual el propio secretario (Omar García Harfuch) ha salido a reconocer las deficiencias mexicanas y a decir cómo están trabajando con el gobierno norteamericano (…) No se niega la colaboración, sino tal vez un programa específico que se anunció ayer”, manifestó.

En entrevista en Al mediodía con Solórzano, opinó que es importante que esta relación intensa llegue a un nivel de naturalidad, “que no haya ningún tema con exabruptos”, y, en alguna medida, que las autoridades mexicanas entiendan cómo trabaja el sistema norteamericano y al revés.

Refirió que EU y México deben entender de dónde vienen algunas diferencias, mismas que han salido a relucir en los últimos meses por la negociación de Ovidio Guzmán López, El Ratón, con el gobierno estadounidense.

“El Mayo Zambada, que se va a declarar culpable de la manera como lo permite la legislación norteamericana; de la misma manera lo hizo Ovidio y ya después de los problemas que implicaron al propio abogado de Ovidio, pues ya llegaron las aguas a su límite,”, dijo.