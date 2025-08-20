Gabinete de Seguridad del Gobierno de México informa acciones relevantes del martes 19 de agosto de 2025

El Gabinete de Seguridad informó los eventos relevantes del martes 19 de agosto de 2025, como parte de la Estrategia Nacional de Seguridad, que contempla cuatro ejes de acción: Atención a las causas; Consolidación de la Guardia Nacional; Fortalecimiento de la inteligencia e investigación, y Coordinación con las entidades federativas.
Conoce las acciones relevantes del martes 19 de agosto de 2025
AGUASCALIENTES:
-En Rincón de Romos, elementos del Ejército Mexicano detuvieron a ocho personas, les aseguraron dos armas cortas, cargadores, cartuchos, diversas dosis de drogas, un chaleco táctico y dos motocicletas.
El costo por la droga asegurada es de 100,300 pesos.
CIUDAD DE MÉXICO:
-En la alcaldía Tláhuac, policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), al atender un reporte por detonaciones de arma de fuego, detuvieron a dos hombres luego de una riña por acoso a una menor de edad, les aseguraron un arma larga y cartuchos útiles.
-En la alcaldía Coyoacán, en la colonia Pedregal de Santo Domingo, elementos de la Secretaría de Marina (Semar), Guardia Nacional (GN) y Policía de Investigación (PDI) de la Fiscalía General de Justicia (FGJ), durante el cateo a un inmueble, detuvieron a tres personas, aseguraron 206 envoltorios de marihuana, cuatro dosis de cocaína y cinco celulares.
JALISCO:
-En Guadalajara, con trabajos de inteligencia, elementos de GN y Ejército Mexicano detuvieron a una persona, le aseguraron un arma larga, un kilo y 500 dosis de metanfetamina, teléfonos celulares y un vehículo con blindaje de agencia.
El costo por la droga asegurada es de 409,218 pesos.
MICHOACÁN:
-En Tangancícuaro, elementos de GN y Ejército Mexicano aseguraron dos ametralladoras, cinco armas largas, cargadores, cartuchos, equipo táctico y tres vehículos, uno de ellos con reporte de robo.
NAYARIT:
-En Tepic, en la colonia Los Colomos, elementos de Semar y Policía Estatal detuvieron a una persona con una granada de mano, un arma corta, 30 cartuchos, tres cargadores y una motocicleta.
SINALOA:
-En Elota, en el poblado La Cruz, elementos del Ejército Mexicano detuvieron a una persona, aseguraron dos armas largas, cargadores, 1,231 cartuchos, tres cintas eslabonadas para munición, equipo táctico, dos placas balísticas y dos vehículos, uno de ellos con reporte de robo.
-También en Elota, elementos de Semar, al realizar recorridos de seguridad y vigilancia, aseguraron un accionador inalámbrico para artefactos explosivos, tres armas largas, 540 cartuchos útiles, 21 cargadores y desmantelaron un campamento.
-En Cosalá, elementos del Ejército Mexicano, al realizar patrullajes de vigilancia, aseguraron tres armas largas, un arma corta, dos cargadores, 39 cartuchos y un vehículo.
ZACATECAS:
-En Tepetongo, elementos de GN, Ejército Mexicano y Policía Estatal, al atender un reporte sobre disparos de armas de fuego, aseguraron dos vehículos, pólvora y un cordón detonante.
EN TRABAJOS CONTRA LA PRODUCCIÓN Y TRÁFICO DE DROGAS
En los poblados El Brasil, Las Guasimas y Alcoyonqui, en Culiacán, Sinaloa, elementos del Ejército Mexicano inhabilitaron cuatro áreas de concentración de material diverso para la elaboración de metanfetamina, aseguraron 3,000 litros de sustancias químicas.
La afectación económica a la delincuencia organizada es de 62 millones de pesos.
En General Plutarco Elías Calles, Sonora, elementos de GN y Ejército Mexicano inhabilitaron un área de concentración de material diverso para la elaboración de metanfetamina, aseguraron 600 litros de sustancias químicas, un reactor de síntesis orgánica y un condensador.
La afectación económica a la delincuencia organizada por este aseguramiento es de 12 millones de pesos.
ESTRATEGIA PARA COMBATIR EL ROBO DE HIDROCARBUROS
En Santa María Jalapa del Marqués, Oaxaca, elementos de GN y Ejército Mexicano detuvieron a un hombre, aseguraron 30,000 litros de diésel, un tractocamión y un autotanque.
