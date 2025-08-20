PRI no participará en ‘la gran farsa’ de Reforma Electoral: ‘Alito’ Moreno

El Partido Revolucionario Institucional (PRI) no participará “en la gran farsa” de la Reforma Electoral porque es una simulación, ya que ni siquiera hay una propuesta seria y responsable que garantice competencia, democracia, equidad y transparencia.

Así lo anunció este miércoles el dirigente nacional Alejandro Moreno Cárdenas, tras advertir que el gobierno de la República y Morena solo pretenden destruir el estado democrático del país.

“No hay ninguna convocatoria, ni la más mínima, no hay diálogo. No ha existido ningún momento de comunicación con esta comisión de Estado, que es una comisión del gobierno encabezada sin duda por quien ideológicamente quiere construir una reforma electoral.

“Esto lo veo con altísima preocupación porque este es no solo la sospecha, es la muestra clara de querer consolidar un régimen y de romper el modelo democrático”, afirmó en entrevista con el periodista Ciro Gómez Leyva en grupo Fórmula.

Alejandro Moreno, dirigente nacional del PRI. ı Foto: Especial

Expuso que lo han dicho los académicos, los expresidentes del INE, que, en este momento, pero sobre todo esa propuesta que se ha ventilado en los medios de lo que quieren hacer, es el control del régimen, de un modelo democrático a un modelo autoritario.

Alito dijo categórico que “el PRI, nosotros no vamos a participar en esa gran farsa, en esa simulación”.

La Presidenta Claudia Sheinbaum instaló hace unos días la Comisión que se encargará de elaborar la propuesta de reforma electoral, que estará encabezada por Pablo Gómez, además de la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, el exvocero de Andrés Manuel López Obrador, Jesús Ramírez Cuevas, la consejera jurídica de la Presidencia, Ernestina Godoy, el exministro Arturo Zaldívar.

También la conformarán José Peña Merino, titular de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones, y Lázaro Cárdenas Batel, jefe de la Oficina de la Presidencia de la República.

LMCT