Van por tecnificación ‘histórica’ de riego superior a 200 mil hectáreas

Con la meta de recuperar un volumen de agua equivalente al triple del consumo anual de la Ciudad de México, el Gobierno Federal puso en marcha el plan ‘México se tecnifica’ como una iniciativa sin precedentes en el país y a nivel mundial que buscará la tecnificación de más de 200 mil hectáreas de riego.

El director de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), Efraín Morales, especificó que con esto también se pretende producir más alimentos con menos agua.

“(Permitirá) recuperar alrededor de dos mil 800 millones de metros cúbicos que, como lo ha mencionado en este espacio la Presidenta, representan el equivalente a tres veces el suministro de agua durante un año para la Ciudad de México. También quisiera aquí destacar que se trata de un programa que no solamente no tiene precedentes en el país, no tiene precedentes en el mundo. No hay ni ningún programa de tecnificación que esté vinculado a recuperar agua para destinar esta agua al consumo humano, de tal manera que se trata de una visión de avanzada, se trata de un programa en el que México es punta de lanza a nivel mundial”, aseguró.

Resaltó que la operación del proyecto será junto a los gobiernos estatales y municipales para definir las obras que se harán en cada uno de los distritos de riego.

Aarón Mastache Mondragón, subdirector general de Infraestructura Hidroagrícola, detalló que los temas a atender son los canales deteriorados que conducen el agua hacia las zonas de riego; canales de tierra, donde se pierde y se infiltra agua; presas derivadoras que están dañadas. También compuertas que están en mal estado, que se filtra el agua.

La Presidenta Claudia Sheinbaum calificó el plan como importante por sus objetivos, pero también por la colaboración de los agricultores.

Precisó que se destinarán más de 60 millones de pesos para recuperar el triple de lo que se consume en un año en la Ciudad de México, para poderlo distribuir a las zonas urbanas.

