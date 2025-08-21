‘Ni los aranceles pudieron contra economía mexicana’, afirma CSP; inversión extranjera llega a máximo histórico

Con corte a la primera mitad del año, la inversión extranjera directa en México llegó al máximo histórico en la última década, destacó la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

Al arranque de su conferencia, Claudia Sheinbaum Pardo expuso que al segundo trimestre de 2025, la inversión ya se encuentra en 34 mil 265 millones de dólares, lo que ya supera los 31 mil 96 mdd que se habían dado el año pasado en el mismo periodo y que también ya había sido récord en su momento.

Recargada sobre el atril de la conferencia y sonriente, Claudia Sheinbaum Pardo mencionó que ni las imposiciones arancelarias de las que México ha sido blanco, tuvieron algún impacto.

Además, Claudia Sheinbaum Pardo refirió que esto contradice las hipótesis que algunos hicieron al asegurar que la inflación crecería con las políticas de programas sociales o aumento salarial.

“Ni los aranceles pudieron con la economía mexicana… Recuerden que decían que si aumentaban los salarios mínimos iba a haber inflación, ese era el mito del oscurantismo neoliberal; que si los trabajadores ganaban más, no iba a haber inversión porque lo que México podía ofrecer al mundo era mano de obra barata. Y aquí, lo que se demuestra, es que cuando la gente vive mejor el país está mejor y siga habiendo inversiones y no hay inflación. Así que el modelo de la 4T no solamente disminuye la pobreza sino también genera inversión”, dijo Claudia Sheinbaum Pardo.

