Seguridad federal ofrece resultados de ‘Operación Frontera Norte’ del 20 de agosto de 2025

El Gabinete de Seguridad del Gobierno de México informa los resultados obtenidos de la “Operación Frontera Norte” del día 20 de agosto de 2025.

Desde el inicio de la operación el día 5 de febrero, se ha realizado la detención de 6,521 personas y el aseguramiento de 5,074 armas de fuego, 871,695 cartuchos de diversos calibres, 24,066 cargadores, 59,690.2 kg de droga, entre ellos, 311.89 kg de fentanilo, 4,495 vehículos y 801 inmuebles.

Las acciones se materializan en estricto apego al Estado de derecho y con pleno respeto a los derechos humanos. Entre los aseguramientos y detenciones destacan los siguientes:

* Baja California

En Tijuana, Ensenada y Mexicali, se detuvo a ocho personas, entre ellas una menor de edad, se aseguró un arma corta, un cargador, 2,000 cartuchos, 300 dosis de metanfetamina y un vehículo.

En Tijuana, se realizó una revisión al Centro de Reinserción Social La Mesa, se aseguraron 24 objetos punzocortantes, 30 metros de cable eléctrico, 10 lapiceros, una calculadora, una máquina para tatuar, un encendedor, ocho cigarros, un teléfono celular y dos memorias de almacenamiento electrónico.

* Chihuahua

En Gran Morelos, se detuvo a dos personas, se aseguraron dos armas largas, siete cargadores, 32 cartuchos, seis chalecos tácticos, un vehículo y un inmueble.

* Sinaloa

En Culiacán, se realizó una la revisión al Centro Penitenciario Aguaruto, se aseguraron 13 armas de fuego, 19 cargadores, 264 cartuchos, 1,300 dosis de marihuana, 80 paquetes de cajetillas de cigarros, 41 cigarros, 600 cajetillas de cigarros, 3.6 litros de licor, 12 equipos de radiocomunicación, 40 teléfonos celulares y una banda ancha.

En Culiacán y Elota, se localizaron e inhabilitaron seis áreas de concentración de material diverso para la fabricación de drogas sintéticas, se aseguraron 6,500 litros y 175 kilos de sustancias para la elaboración de metanfetamina, dos reactores de síntesis orgánica, cuatro condensadores y una mezcladora. La afectación económica a la delincuencia organizada es de 138 millones de pesos.

* Sonora

En distintos municipios, se detuvo a cuatro personas, se aseguraron 141 dosis de marihuana y 55 de metanfetamina, dinero en efectivo, un inmueble y dos teléfonos celulares.

* Tamaulipas

En Reynosa, se aseguró un arma larga, un cargador, 27 cartuchos y un vehículo con blindaje artesanal.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

FGR