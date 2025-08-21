Sheinbaum descarta cambios en gabinete

En vísperas de rendir su Primer Informe y cerrar el año uno de su gobierno, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo descartó tener en puerta algún cambio en el gabinete que la acompaña.

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo calificó al equipo de secretarias y secretarios como muy “bueno”, entre quienes destacó a la titular de la Secretaría de Energía, Luz Elena González, y a la de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), Esther Calleja, por ser quienes estaban a su lado en la conferencia de este 21 de agosto.

“Bueno, si lo tuviera pensado, no te lo diría. No tengo pensado ningún cambio. No tengo pensado ningún cambio, es un muy buen gabinete, todos trabajan muy bien”, dijo Claudia Sheinbaum Pardo este jueves en Palacio Nacional.

Además, Claudia Sheinbaum Pardo precisó que su primer informe de gobierno lo presentará el 1 de septiembre, porque así lo indica la Constitución. El hecho se dará al interior de Palacio Nacional.

Sin embargo, Claudia Sheinbaum Pardo alista presentar el reporte ante la población y ante quien decida acudir en un evento que organizará en el Zócalo de la Ciudad de México hasta el 1 de octubre, que será cuando cumplirá su primer año de manera formal.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

FGR