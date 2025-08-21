Sheinbaum propondrá a excolaborador en GCDMX para Órgano Administrativo Judicial

La Presidenta de México en su conferencia de prensa de este jueves.

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo propondrá a un excolaborador durante su gobierno en la Ciudad de México, como miembro del Órgano de Administración Judicial, uno de los dos nuevos esquemas internos que sustituirán al Consejo de la Judicatura Federal a partir del próximo 1 de septiembre.

Se trata de Néstor Vargas, exconsejero jurídico cuando la mandataria fue Jefa de Gobierno de la capital.

“Voy a proponer a quién fue consejero jurídico mientras fui jefa de gobierno, Néstor Vargas. Él es mi propuesta”, dijo Claudia Sheinbaum Pardo esta mañana en la conferencia en Palacio Nacional.

De acuerdo con la reforma, este órgano se integrará por cinco integrantes, de los cuales tres serán designados por la Corte, uno por el Poder Legislativo y otro por el Poder Ejecutivo. Entre sus tareas, controlará la administración de los juzgados y tribunales federales, el Máximo Tribunal y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).

